Hantavirus outbreak: ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ MV Hondius ಪ್ರವಾಸದ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಹಂಟಾವೈರಸ್ ಸೋಂಕು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭೀತಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ. ಹಡಗಿನಲ್ಲಿರುವ ಇಲಿ ಅಥವಾ ಹೆಗ್ಗಣಗಳಂತಹ ದಂಶಕಗಳ ಮೂಲಕ ಹರಡಿರುವ ಈ ರೋಗದಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಮೂವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.
ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದಿಂದ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರದ ಮೂಲಕ ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ MV Hondius ಎಂಬ ಪ್ರವಾಸದ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಹಂಟಾವೈರಸ್ ಸೋಂಕು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ (WHO) ಮೇ 4, 2026ರ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಏಳು ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಐವರು ಶಂಕಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾರಕ ವೈರಸ್ನಿಂದಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮೂವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಒಬ್ಬರು ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಂಕಿತರ ಪೈಕಿ ಮೂವರು ಈಗಾಗಲೇ ಹಡಗಿನಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದರೆ, ಉಳಿದ ನಾಲ್ವರು ಇಂದಿಗೂ ಹಡಗಿನಲ್ಲೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯೆ ಹಡಗುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಕ್ರೂಸ್ ಹಡಗುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಜನರು ಊಟದ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸ್ಥಳಗಳಂತಹ ಸೀಮಿತ ಜಾಗಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಹರಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೋಗ ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಕ್ರಮವು ಎಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸೋಂಕನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಹಂಟಾವೈರಸ್ ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಅದು ಹೇಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ?
ಡಾ. ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಗೋಯಲ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಹಂಟಾವೈರಸ್ ದಂಶಕಗಳಿಂದ ಹರಡುವ ಅಪರೂಪದ ವೈರಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇಂತಹ ಸೋಂಕುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಈ ವೈರಸ್ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಅಥವಾ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ತೀವ್ರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಜ್ವರದಂತೆ ಕಂಡರೂ ವೇಗವಾಗಿ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಶೀಘ್ರ ಪತ್ತೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ತಗಲಬಹುದು
ಕಲುಷಿತಗೊಂಡ ಗಾಳಿಯ ಕಣಗಳನ್ನು ಉಸಿರಾಡುವುದರಿಂದ.
ಕಲುಷಿತ ಮೇಲ್ಮೈಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ನಂತರ ಮುಖವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ.
ಅಪರೂಪವಾಗಿ ದಂಶಕಗಳ ಕಡಿತದಿಂದ.
ಹಂಟಾವೈರಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹರಡದೆ ಕೇವಲ ದಂಶಕಗಳಿಂದ ಹರಡುವುದರಿಂದ, ಈ ರೋಗವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಕೇವಲ ಜನರನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿದರೆ ಸಾಲದು. ಇದರ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಸೋಂಕಿಗೆ ಮೂಲವಾದ ಇಲಿಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪರಿಸರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಕ್ರೂಸ್ ಹಡಗುಗಳು ಏಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದ ಸ್ಥಳಗಳಾಗಿವೆ?
ಸೀಮಿತ ಗಾಳಿ ಸಂಚಾರವಿರುವ ಮುಚ್ಚಿದ ಸ್ಥಳವಿರುವುದರಿಂದ.
ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸೇರಿ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವ ಭೋಜನಶಾಲೆಗಳು, ಮನರಂಜನಾ ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಸ್ಥಳಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಾಂದ್ರತೆ.
ಹಂಟಾವೈರಸ್ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹರಡದಿದ್ದರೂ, ಕಲುಷಿತ ಪರಿಸರವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸದಿದ್ದರೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸೋಂಕಿನ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೇ?
ಶೀಘ್ರ ಪತ್ತೆ: ಸೋಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಕಲುಷಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದರೆ, ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವಿಕೆ (isolation) ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.
ನಿಯಂತ್ರಿತ ಸಂಚಾರ: ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಚಾರವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವುದರಿಂದ ಕಲುಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುವ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕ್ರಮಗಳು: ಹಂಟಾವೈರಸ್ನಂತಹ ಪರಿಸರದಿಂದ ಹರಡುವ ಸೋಂಕುಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ದಂಶಕಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆದರೆ ಹಂಟಾವೈರಸ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹರಡದ ಕಾರಣ, ಕೇವಲ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸೋಂಕಿನ ಮೂಲವನ್ನು (ಇಲಿಗಳನ್ನು) ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು.
ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ಜರ್ನಲ್ ಇಮ್ಯುನೊಲಾಜಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಹಂಟಾವೈರಸ್ ಪಲ್ಮನರಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ (HPS) ಶೇ. 40 ರಷ್ಟು ಸಾವಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗಂಭೀರ ಉಸಿರಾಟದ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ. ಡಾ. ಯೋಗೇಶ್ ಛಾಬ್ರಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಇದರ ಕಾವು ಅವಧಿ (incubation period) ಒಂದರಿಂದ ಐದು ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು:
ಜ್ವರ ಮತ್ತು ಚಳಿ.
ಸ್ನಾಯು ನೋವು ಮತ್ತು ಆಯಾಸ.
ತಲೆನೋವು, ತಲೆಸುತ್ತು, ವಾಂತಿ ಮತ್ತು ಅತಿಸಾರ.
ರೋಗ ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಂತೆ, ರೋಗಿಯು ಕೆಮ್ಮಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ದ್ರವ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದರಿಂದ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಸೋಂಕಿನ ಶಂಕೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ:
ತಕ್ಷಣ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿ.
ಕಲುಷಿತವಾಗಿರಬಹುದಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ.
ಕೈಗಳ ನೈರ್ಮಲ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.