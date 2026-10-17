Hand Numbness at Night: ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ, ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಇರುವೆಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಅನುಭವ ಉಂಟಾದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿರಬಹುದು. ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುವ ಮುನ್ನ ನೀವು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.
ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ಕೈಗಳು ಮರಗಟ್ಟುವುದು
ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ಕೈಗಳು ಮರಗಟ್ಟುವುದು (Hand Numbness), ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಸೂಜಿ ಚುಚ್ಚಿದಂತೆ ಅನುಭವವಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಂತೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಪ್ಪಾದ ಮಲಗುವ ಭಂಗಿಯಿಂದ ಹೀಗಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಪದೇಪದೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಮಲಗುವಾಗ ಕೈಗಳು ಮರಗಟ್ಟಲು 3 ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು
1. ನರಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ (Nerve Compression): ಒಂದೇ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಮಲಗುವುದು ಅಥವಾ ಕೈಯನ್ನು ತಲೆಯ ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನರಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಬೀಳಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಕೈ ಮರಗಟ್ಟಬಹುದು. ಕೈಯ ಭಂಗಿ ಬದಲಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಲಿಸಿದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
2. ಸರ್ವೈಕಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ (Cervical Spine Problems): ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಮೂಳೆಗಳ ನಡುವಿನ ಡಿಸ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ನರಗಳ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಕೈಯವರೆಗೆ ನೋವು, ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವು, ಭುಜದ ಬಿಗಿತ ಅಥವಾ ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲತೆ ಇದ್ದರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
3. ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪಲ್ ಟನಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ (Diabetes & Carpal Tunnel Syndrome): ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ನರಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ನ್ಯೂರೋಪಥಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಮಣಿಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನರ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಕಾರ್ಪಲ್ ಟನಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ (Carpal Tunnel Syndrome) ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ರಾತ್ರಿ ಕೈ ಮತ್ತು ಬೆರಳುಗಳು ಮರಗಟ್ಟಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳು, ತೋರುಬೆರಳು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣ ಕಾಣಿಸಬಹುದು.
ಕೈ ಮರಗಟ್ಟುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
- ಕೈಯನ್ನು ದೇಹದ ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಟು ಮಲಗಬೇಡಿ.
- ಕುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೈಗೆ ಆರಾಮದಾಯಕ ಭಂಗಿ ಇರಲಿ.
- ಮೊಣಕೈಯನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಮಡಚಿಕೊಂಡು ಮಲಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
- ಸಮಸ್ಯೆ ಪದೇಪದೇ ಕಂಡುಬಂದರೆ ನರರೋಗ ತಜ್ಞರನ್ನು (Neurologist) ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
- ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಿಲ್ಲದೆ ಔಷಧಿ ಅಥವಾ ವಿಟಮಿನ್ ಪೂರಕಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಡಿ.
ಯಾವಾಗ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಬೇಕು?
ಕೈ ಹಠಾತ್ತನೆ ಮರಗಟ್ಟುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮುಖದ ಒಂದು ಭಾಗ ಓರೆಯಾಗುವುದು, ಮಾತನಾಡಲು ತೊಂದರೆಯಾಗುವುದು, ಕೈಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲತೆ ಅಥವಾ ಸಮತೋಲನ ತಪ್ಪುವುದು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅದು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿನ (Stroke) ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು. ತಕ್ಷಣ ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ಪಡೆಯಿರಿ. ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿದ್ದರೂ ಅಥವಾ ಪದೇಪದೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.