High Blood Pressure: ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೈ ಬಿಪಿ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. 40 ಸಾವಿರ ಜನರ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.31ರಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಆತಂಕಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಶೇ.25ರಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹೈಬಿಪಿ
ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೈ ಬಿಪಿ ಅಂದರೆ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವು ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರತಿ ಮೂವರು ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಬಹುತೇಕ ಜನರಿಗೆ ತಾವು ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವುದೇ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಆತಂಕಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಹೈ ಬಿಪಿ ಹೊಂದಿರುವ ಐವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿದೆ.
ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹೈ ಬಿಪಿ ಹೃದಯಾಘಾತ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೋಕ್ನಂತಹ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸಿಸ್ಟೊಲಿಕ್ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ 140 ಎಂಎಂಎಚ್ಜಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ಡಯಾಸ್ಟೊಲಿಕ್ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ 90 ಎಂಎಂಎಚ್ಜಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಔಷಧಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೂ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಯಿಲೆಯ ಪತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಶೇ.25ರಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲ
ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮುಂಬೈನ ಟಾಟಾ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಸೆಂಟರ್ (ಟಿಎಂಸಿ)ಯ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಪಿಡೆಮಿಯಾಲಜಿಯ ಸಂಶೋಧಕರು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 30ರಿಂದ 69 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಸುಮಾರು 40 ಸಾವಿರ ಜನರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಜನರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಾರ್ಶಿಯಲ್ಲಿ 2015ರಿಂದ 2020ರ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತಿ ಏಜಿಂಗ್ (ISHA) ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸಂಶೋಧನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಅಳೆಯಲಾಯಿತು. ಈ ಹಿಂದೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತೇ ಮತ್ತು ಅವರು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೂ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಯಿತು. ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಶೇ.31ರಷ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸಿದವರಿಗೆ ಹೈ ಬಿಪಿ ಇರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಶೇ.6ರಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಶೇ.25ರಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತಾವು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವುದೇ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ.
ವಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಪ್ರಕರಣಗಳೂ ಹೆಚ್ಚಳ
ವಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಹೈ ಬಿಪಿ ಪ್ರಕರಣಗಳೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಲಿಂಗದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದವರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಹೈ ಬಿಪಿ ಇರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಶೇ.14ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಶೇ.21ರಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದಿತ್ತು.
ಕಾಯಿಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದವರಲ್ಲಿ ಶೇ.73ರಷ್ಟು ಜನರು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವರಲ್ಲಿಯೂ ಕೇವಲ ಶೇ.39ರಷ್ಟು ಜನರ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮಾತ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.