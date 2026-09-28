ರಾತ್ರಿ ತಲೆಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿದ್ದರೆ, ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಕೂದಲನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಒಣಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹಾಸಿಗೆಗೆ ಹೋಗುವುದು ಉತ್ತಮ. ಸಣ್ಣದೊಂದು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ‘ಆ ಕಾರಣ’ಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ!
Sleeping with wet hair effects: ರಾತ್ರಿ ತಲೆಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಕೂದಲನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನವೇ ಹಾಸಿಗೆಗೆ ಹೋಗುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಹಲವರಿಗಿದೆ. “ಒದ್ದೆ ಕೂದಲಿನೊಂದಿಗೆ ಮಲಗಿದರೆ ಮರುದಿನ ಶೀತ, ಜ್ವರ ಬರುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುವುದನ್ನೂ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಕೇಳಿರುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಒದ್ದೆಯಾದ ಕೂದಲಿನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಶೀತ ಅಥವಾ ಜ್ವರ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ. ಆದರೂ, ತಲೆಸ್ನಾನದ ನಂತರ ಕೂದಲನ್ನು ಒಣಗಿಸದೆ ಮಲಗುವುದು ಕೂದಲು ಮತ್ತು ತಲೆಯ ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸವಲ್ಲ.
ಒದ್ದೆ ಕೂದಲಿನೊಂದಿಗೆ ಮಲಗುವುದರಿಂದ ಏನಾಗಬಹುದು?
ಹಾಗಾದರೆ ಒದ್ದೆ ಕೂದಲಿನೊಂದಿಗೆ ಮಲಗುವುದರಿಂದ ಏನಾಗಬಹುದು? ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಕಾರಣ ಕೂದಲಿನ ಸ್ವಭಾವವೇ. ಕೂದಲು ಒದ್ದೆಯಾಗಿರುವಾಗ ಅದರ ಎಳೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂದಲನ್ನು ಬಾಚುವುದು, ಎಳೆಯುವುದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಘರ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಕೂದಲು ಸುಲಭವಾಗಿ ತುಂಡಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಇನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ನಾವು ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ತಿತ್ತ ತಿರುಗುವುದು ಸಹಜ. ಈ ವೇಳೆ ಒದ್ದೆಯಾಗಿರುವ ಕೂದಲು ದಿಂಬಿಗೆ ಪದೇಪದೇ ಉಜ್ಜಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕೂದಲು ಈಗಾಗಲೇ ದುರ್ಬಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಈ ನಿರಂತರ ಘರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಕೂದಲು ಮುರಿಯುವ ಅಥವಾ ತುದಿಗಳು ಸೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉದ್ದವಾದ ಅಥವಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮುರಿಯುವ ಕೂದಲು ಹೊಂದಿರುವವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ನೀಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಕೂದಲಿನ ಜೊತೆಗೆ ತಲೆಯ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಸ್ಕಾಲ್ಪ್ ದೀರ್ಘಕಾಲ ತೇವವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಯೀಸ್ಟ್ಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಬಹುದು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕೆಲವು ಜನರಲ್ಲಿ ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಅಥವಾ ಸ್ಕಾಲ್ಪ್ನಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಒದ್ದೆ ಕೂದಲಿನೊಂದಿಗೆ ಮಲಗಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸೋಂಕು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇದರರ್ಥವಲ್ಲ.
ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪು ಎಂದರೆ ಒದ್ದೆ ಕೂದಲನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡೇ ಮಲಗುವುದು
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪು ಎಂದರೆ ಒದ್ದೆ ಕೂದಲನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡೇ ಮಲಗುವುದು. ಕೆಲವರು ತಲೆಸ್ನಾನದ ಬಳಿಕ ಕೂದಲನ್ನು ಬಿಗಿಯಾದ ಜಡೆ, ಬನ್ ಅಥವಾ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ನಿಂದ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕೂದಲು ಒದ್ದೆಯಾಗಿರುವಾಗಲೇ ಹೀಗೆ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟುವುದರಿಂದ ಕೂದಲಿನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಳೆತ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಕೂದಲು ಮುರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಬಹುದು.
ಹಾಗಾದರೆ ತಲೆಸ್ನಾನದ ನಂತರ ಕೂದಲನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಒಣಗಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಟವೆಲ್ನಿಂದ ಕೂದಲನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಉಜ್ಜುವ ಬದಲು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒತ್ತಿ ನೀರನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಕೂದಲನ್ನು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಒಣಗಲು ಬಿಡಬಹುದು. ತಕ್ಷಣ ಒಣಗಿಸಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದರೆ ಹೇರ್ ಡ್ರೈಯರ್ ಬಳಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಅತಿಯಾದ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕೂದಲಿಗೆ ನೀಡುವ ಬದಲು ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನ ಅಥವಾ ತಂಪಾದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಖವೂ ಕೂದಲಿನ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಹುದು.
ಹೀಗಾಗಿ “ಒದ್ದೆ ಕೂದಲಿನೊಂದಿಗೆ ಮಲಗಿದರೆ ಶೀತ ಬರುತ್ತದೆ” ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಸತ್ಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೂದಲು ಒದ್ದೆಯಾಗಿರುವಾಗ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ದುರ್ಬಲವಾಗುವುದರಿಂದ ದಿಂಬಿನ ಘರ್ಷಣೆ, ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟುವುದು ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ತೇವಾಂಶ ಕೂದಲು ಮತ್ತು ತಲೆಯ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಆದ್ದರಿಂದ ರಾತ್ರಿ ತಲೆಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿದ್ದರೆ, ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಕೂದಲನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಒಣಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹಾಸಿಗೆಗೆ ಹೋಗುವುದು ಉತ್ತಮ. ಸಣ್ಣದೊಂದು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.