ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಗೆ (Amla) ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಹೇರಳವಾಗಿದ್ದು, ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಇದು ರಾಮಬಾಣ. ಪ್ರತಿದಿನ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯನ್ನು ಹಸಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರು, ಅದನ್ನು ಚಟ್ನಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದರ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ..
ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಅಡುಗೆಯ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಇಲ್ಲಿದೆ 'ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ'!
ಭಾರತೀಯ ಪಾಕಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಚಟ್ನಿ ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ಒಂದು 'ಸೈಡ್ ಡಿಶ್' ಅಲ್ಲ; ಅದು ಊಟದ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ. ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಅನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಚಮಚ ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಟ್ನಿ ಇದ್ದರೆ, ಆ ಊಟದ ಮಜವೇ ಬೇರೆ. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯಂದಿರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ವಿವಿಧ ಸೊಪ್ಪುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬೆಳೆದುಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವವರು 'ಸೂಪರ್ ಫುಡ್' ಎಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯ ಚಟ್ನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆರೋಗ್ಯದ ಗಣಿ ಈ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ:
ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಗೆ (Amla) ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಹೇರಳವಾಗಿದ್ದು, ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಇದು ರಾಮಬಾಣ. ಪ್ರತಿದಿನ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯನ್ನು ಹಸಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರು, ಅದನ್ನು ಚಟ್ನಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದು ಕೇವಲ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರುಚಿಯ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ:
ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಅನೇಕರು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ರುಬ್ಬುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯ ಅಥವಾ ಅಜ್ಜಿಯ ಕೈರುಚಿಯ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನೀವು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಮರೆಯುತ್ತಿರುವುದು!
ಅದೇ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿಯ 'ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್' - ಇಂಗಿನ ಒಗ್ಗರಣೆ.
ಚಟ್ನಿ ಸಿದ್ಧವಾದ ನಂತರ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಸಾಸಿವೆ, ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವು ಹಾಕಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿರಬೇಕಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸುವ ಮೊದಲು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಇಂಗನ್ನು (Asafoetida) ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಇಂಗು ಕೇವಲ ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯ ಅತಿಯಾದ ಹುಳಿಯನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಿ (Balance) ಚಟ್ನಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಆಳವಾದ ರುಚಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಇದು ಪೂರಕವಾಗಿದೆ.
ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ:
ಈ ಚಟ್ನಿ ದೋಸೆ, ಇಡ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಿಸಿ ಅನ್ನದ ಜೊತೆ ಸವಿಯಲು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ದುಬಾರಿ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ನೀವು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡುವಾಗ, ಮರೆಯದೇ ಈ ಇಂಗಿನ ಒಗ್ಗರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಕೈರುಚಿಗೆ ಫಿದಾ ಆಗುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ!
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಚಟ್ನಿ ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಸಿಂಬಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಣ್ಣ 'ಇಂಗಿನ ಸ್ಪರ್ಶ' ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಊಟವನ್ನು ರಾಯಲ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು.