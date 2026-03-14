ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ನೆರವಾಗುವ ಫೈಬರ್ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಏಳು ಆಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಕಿಡ್ನಿ ಬೀನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಅಂಶ ಹೇರಳವಾಗಿದೆ. ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಕೂಡಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ6 ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂನಂತಹ ಅನೇಕ ಖನಿಜಗಳಿವೆ. ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ.
ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ಸಿ ಮತ್ತು ಕೆ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿವೆ. ಇದು ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಕ್ಯಾರೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ, ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ6, ಮೆಗ್ನೀಶಿಯಂ ಮತ್ತು ಬೀಟಾ-ಕ್ಯಾರೋಟಿನ್ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿವೆ. ನೀವು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅನ್ನು ಸೂಪ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಸಿಯಾಗಿಯೂ ತಿನ್ನಬಹುದು.
ಒಂದು ಕಪ್ ಬ್ಲೂಬೆರ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4 ಗ್ರಾಂ ಫೈಬರ್ ಅಂಶ ಇರುತ್ತದೆ. ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ನೀವು ಬ್ಲೂಬೆರ್ರಿಯನ್ನು ಸ್ಮೂಥಿ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಹಾಗೆಯೇ ತಿನ್ನಬಹುದು.
ನಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ನಟ್ಸ್ಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿವೆ.
