- Home
- Entertainment
- Cine World
- Jr NTR Weight Loss: 18 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡ ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್: ಈ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
Jr NTR Weight Loss: 18 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡ ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್: ಈ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಟಾಲಿವುಡ್ ಯಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಸಾಹಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ
ಹಿಂದೆ 'ಸಿಂಹಾದ್ರಿ', 'ರಾಖಿ', 'ನಾ ಅಲ್ಲುಡು' ಚಿತ್ರಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎನ್ಟಿಆರ್ ತುಂಬಾ ದಪ್ಪಗಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಾರಕ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಾಗಿ ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ಲಿಮ್ ಆದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರ ಲುಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೀಕೆಗಳು ಬಂದರೂ, ಅವರು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದರು.
ಎಷ್ಟೇ ಟೀಕೆಗಳು ಬಂದರೂ..
ಎನ್ಟಿಆರ್ ತಮ್ಮ ಲುಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಲುಕ್ಸ್ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾ ಟೀಕಾಕಾರರ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸಿದರು. ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ ಎನ್ಟಿಆರ್, 'ಟೆಂಪರ್' ಸಿನಿಮಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಫಿಟ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದರು. ಆ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಸತತ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಜೊತೆ ತಾರಕ್ ಸಿನಿಮಾ..
'RRR' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಾರಕ್ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದರು. 'ದೇವರ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ನೀಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಎನ್ಟಿಆರ್, ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 'ಡ್ರ್ಯಾಗನ್' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲಸಗಳು ತಡವಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ.
ಎನ್ಟಿಆರ್ ಲುಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ
'ಡ್ರ್ಯಾಗನ್' ಸಿನಿಮಾ ಶುರುವಾದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಲುಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ತಾರಕ್ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಸಖತ್ ಸಣ್ಣಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೊಂದರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಅವರ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಆ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎನ್ಟಿಆರ್ ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ?
'ಡ್ರ್ಯಾಗನ್' ಸಿನಿಮಾದ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಸುಮಾರು 18 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೇವಲ ಐದು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಕಠಿಣವಾದ ಡಯಟ್ ಮತ್ತು ವರ್ಕೌಟ್ಗಳಿಂದ ತಾರಕ್ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಎನ್ಟಿಆರ್ ತೀರಾ ಸಣ್ಣಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಕೆಲವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಭಾಸ್, ಯಶ್ ಅವರಂತಹ ಹೀರೋಗಳನ್ನು ಫಿಟ್ ಬಾಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ 'ಡ್ರ್ಯಾಗನ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರನ್ನು ಹೇಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ರಿಲೀಸ್ ಯಾವಾಗ?
ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಜೂನ್ 25 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಶೂಟಿಂಗ್ ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದ ಕಾರಣ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಮುಂದೂಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.