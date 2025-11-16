Natasha Gandhi weight loss: ಅನೇಕ ಜನರು ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಡಯೆಟ್ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜಿಮ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಜನರ ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಜರ್ನಿ ನಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಅಧಿಕ ತೂಕದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಮತ್ತು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಇಬ್ಬರೂ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿದ ತೂಕವು ದೇಹದ ಆಕಾರವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಮಧುಮೇಹ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಡಯೆಟ್ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜಿಮ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಜನರ ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಜರ್ನಿ ನಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಮಾಸ್ಟರ್ ಚೆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧಿ ನತಾಶಾ ಗಾಂಧಿ ತಮ್ಮ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಯ ಜರ್ನಿಯನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು 90 ಕೆಜಿಯಿಂದ 74 ಕೆಜಿಗೆ ಹೇಗೆ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡರು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಡಯೆಟ್ ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ. ರುಚಿಕರವಾದ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಲೇ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡರು. ನತಾಶಾ ಗಾಂಧಿ ಹೇಗೆ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಅನುಸರಿಸಿದ ಸಲಹೆಗಳೇನು ನೋಡೋಣ..
ಯಾವ ವ್ಯಾಯಾಮ ಸೂಕ್ತ?
ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನೇಕ ಜನರು ವಾಕಿಂಗ್, ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಓಟದಂತಹ ಕಾರ್ಡಿಯೋ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರ್ಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನತಾಶಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ವಾರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನ ತೂಕ ಎತ್ತುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಭಾರ ಎತ್ತುವ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ದೇಹದ ಟೋನ್ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ನಾಯು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಕೊಬ್ಬನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಸುಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ದಿನವಿಡೀ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಚೈತನ್ಯದಿಂದ ಇರಿಸುತ್ತವೆ.
ಇದು ತೂಕ ಇಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತೆ
ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ನತಾಶಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಡಿಗೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಭಾಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 7,000 ರಿಂದ 10,000 ಹೆಜ್ಜೆಗಳಾದರೂ ನಡೆಯುವುದನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ . ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ನಡೆಯಿರಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ. ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯೂ ಮುಖ್ಯ. ಇದು ತೂಕ ಇಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಮೂಲ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ನತಾಶಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತೂಕ × 22 = ನೀವು ದಿನಕ್ಕೆ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳು. ಅವರು ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ತೂಕ 70 ಕೆಜಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ. ನೀವು ಬರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳು 70 × 22 = 1520. ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು.
ನತಾಶಾ ಅವರ ಆಹಾರವು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳಿಂದ ಸಮತೋಲಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. "ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಪಾತ್ರವಿದೆ. ಸಲಾಡ್ ಅಥವಾ ಸೂಪ್ ತಿನ್ನುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗಲ್ಲ. ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರವು ಮುಖ್ಯ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೇಸಿಲ್ ಸೋಯಾ ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್
ಪನೀರ್ ಲಬಾಬ್ದಾರ್
ಮುಹಮ್ಮರ ಜೊತೆ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ರ್ಯಾಪ್
ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪ್ಯಾನ್ಕೇಕ್
ನ್ಯಾಟ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಾಜ್ಮಾ ಚಾವಲ್
ಸೋಯಾ ಪೋಚ್ಡ್ ಫಿಶ್
ಅನರ್ದನ ಚಿಕನ್ (ಅವರು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪಾಕವಿಧಾನಗಳು)
ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ ಎಂದು ನತಾಶಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.. ಅದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿರಬಹುದು. ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದಾಗ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ನತಾಶಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಯಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸ್ಥಿರತೆ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನಿಮ್ಮ ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣವು ನೀರಸವಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಕೆಲವು ಊಟಗಳು ಸಹ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಆನಂದಿಸಿ. ಆದರೆ ಮಿತವಾಗಿ ಎಂದು ನತಾಶಾ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ರುಚಿಕರವಾದ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವಾಗ ನತಾಶಾ 16 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡರು. ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಗಮನ ನೀಡಿದರೆ ತೂಕ ಇಳಿಸುವುದು ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಲ್ಲ.