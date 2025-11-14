Rice for diabetics: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಅಕ್ಕಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಮಧುಮೇಹವು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಅನೇಕ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ ಅಕ್ಕಿ ತಿನ್ನಬೇಕೆಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿ ಅಥವಾ ಕಂದು ಅಕ್ಕಿ ಯಾವುದು ತಿನ್ನುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮಧುಮೇಹಿಗಳ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ನೋಡೋಣ..
ಮಧುಮೇಹ ಅಥವಾ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅಪಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ 14 ರಂದು "ವಿಶ್ವ ಮಧುಮೇಹ ದಿನ"ವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಅಕ್ಕಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಭಾರತೀಯ ಮನೆಗಳು ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿ ಅಥವಾ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿದ ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಕಡಿಮೆ. ಅದರ ತಯಾರಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹೊರಗಿನ ಹೊಟ್ಟು (ಹೊಟ್ಟು) ತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಪಿಷ್ಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಇದರಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಉತ್ತಮ
ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ (GI) ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದು ಬೇಗನೆ ಜೀರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಬಿಳಿ ಅನ್ನವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತಜ್ಞರು ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಇದರಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕಂದು ಅಕ್ಕಿ
ಕಂದು ಅಕ್ಕಿ ಅಥವಾ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡದ ಅಕ್ಕಿ ಏಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್, ವಿಟಮಿನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದರ ಹೊಟ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಪದರಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಲ್ಲ, ಇದು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇದರ GI ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಮೆಗ್ನೀಶಿಯಂ ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಸಕ್ಕರೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನಬಾರದು
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳು ಬಯಸಿದರೆ ಕಂದು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನಬಾರದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಫೈಬರ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ತರಕಾರಿಗಳು, ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಸಲಾಡ್ಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಅನ್ನದ ಬದಲಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು (ರಾಗಿ, ಬಾರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೊಡೋದಂತಹವು) ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಒಳಿತಲ್ಲ
ನೀವು ಮಧುಮೇಹಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಕೇವಲ ಕಂದು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸಬೇಡಿ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಕ್ಕಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡುವುದನ್ನ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅನ್ನವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಅನ್ನವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಗಮನಿಸಿ: ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೃತ್ತಿಪರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.