Colon Cancer Symptoms: ನಿರಂತರ ಮಲಬದ್ಧತೆಯೂ ಕೊಲೊನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ!
Early Signs of Colon Cancer: ನೀವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ಇದು ಗಂಭೀರ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಲಬದ್ಧತೆಗೆ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ.
ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾದ ಚಿಹ್ನೆ
ಈಗೀಗ ಮಲಬದ್ಧತೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು. ಆದರೆ ಆಚಾರ್ಯ ಮನೀಶ್ ಜೀ ಪ್ರಕಾರ, ನಿರಂತರ ಮಲಬದ್ಧತೆಯೂ ಕೊಲೊನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಕರುಳಿನ ಚಲನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕರುಳಿನ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಲಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾದ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಮಲಬದ್ಧತೆ ಉಂಟಾದಾಗ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?
*ದೊಡ್ಡ ಕರುಳಿನಿಂದ ಮಲವು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊರಬರದೆ ಆಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಹೊರಬಂದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
*ಕರುಳಿನ ಆರಂಭಿಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕರುಳಿನ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಮೊದಲೇ ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ...
*ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮಲದ ರಚನೆಯು ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಡಿಲವಾದ ಮಲ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು.
*ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಲಬದ್ಧತೆಯೊಂದಿಗೆ ಕರುಳಿನ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆ, ಮಲದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ, ಹಠಾತ್ ತೂಕ ನಷ್ಟ, ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಮುಂತಾದ ಇತರ ಲಕ್ಷಣಗಳೂ ಇರಬಹುದು.
ಕೊಲೊನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು?
*ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದಾಗ ದೊಡ್ಡ ಕರುಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅತಿಸಾರ ಅಥವಾ ಮಲಬದ್ಧತೆ.
*ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸ್ ರಚನೆ ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ.
*ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಮಲವಿಸರ್ಜನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವವೂ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.
ಆಚಾರ್ಯ ಮನೀಶ್ ಜೀ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ?
ನಿಮ್ಮ ಮಲವಿಸರ್ಜನೆಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಕೊಡಿ
*ಮಲದಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವ, ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ, ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಭಾರವಾದ ಭಾವನೆ ಇವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿರಬಹುದು.
*ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಕೊಡುವುದು ಮುಖ್ಯ.