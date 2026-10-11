ವಾಂತಿ ಅಥವಾ ಅತಿಸಾರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಔಷಧಿ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ORS ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಸೂಚನೆಯಂತೆ ತಯಾರಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಕುಡಿಯಿರಿ. ಆದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬೇಕು? ನೋಡಿ..
ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್
ಹಾಳಾದ ಅಥವಾ ಕಲುಷಿತ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್ (Food Poisoning) ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೋವು ಮತ್ತು ಸೆಳೆತ, ವಾಂತಿ, ಅತಿಸಾರ, ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜ್ವರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಗಳ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಹಾರಕ್ರಮ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.
ORS ಸೇವನೆ
ವಾಂತಿ ಅಥವಾ ಅತಿಸಾರ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಓಆರ್ ಎಸ್ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ, ಆಗಾಗ ಸೇವಿಸುವುದು ಸಹಾಯಕ. ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ದ್ರವ ಸೇವಿಸುವ ಬದಲು ಪ್ರತಿ 10–15 ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕೆಲವು ಗುಟುಕುಗಳಂತೆ ಕುಡಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಎಳನೀರನ್ನು ಸಹ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ತೀವ್ರ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ದರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಗತ್ಯ.
ಹಗುರವಾದ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ
ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸುಲಭವಾದ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಅನ್ನ, ತೆಳುವಾದ ಖಿಚಡಿ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಗಂಜಿ ಅಥವಾ ಟೋಸ್ಟ್ನಂತಹ ಹಗುರವಾದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ, ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಆಹಾರ, ಕೆಫೀನ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ನ್ನು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ದೂರವಿಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಹೊಟ್ಟೆ ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ಶಾಖ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಥವಾ ಹೀಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಡ್ನಿಂದ ಮೃದುವಾಗಿ ಶಾಖ ನೀಡುವುದರಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆರಾಮ ಸಿಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದು ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಸೋಂಕಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಔಷಧಿ ಸೇವಿಸುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ
ಅತಿಸಾರವನ್ನು ತಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಲೋಪೆರಮೈಡ್ನಂತಹ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಿಸಬಾರದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜ್ವರ ಅಥವಾ ಮಲದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಕಂಡುಬಂದರೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂತಹ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಿಲ್ಲದೆ ನೀಡಬಾರದು.
ಯಾವಾಗ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು?
ತೀವ್ರ ಅಥವಾ ನಿರಂತರ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ವರ, ಮಲದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ, ನಿರಂತರ ವಾಂತಿ, ಮೂತ್ರದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು, ತಲೆಸುತ್ತುವಿಕೆ ಅಥವಾ ತೀವ್ರ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಮನೆಮದ್ದುಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸದೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು.
ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ? ಬೇಗ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಆಹಾರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ!
ಹಾಳಾದ ಅಥವಾ ಕಲುಷಿತ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆನೋವು, ಸೆಳೆತ, ವಾಂತಿ, ಅತಿಸಾರ, ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜ್ವರದಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಹದಿಂದ ನೀರು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಗಳು ಹೊರಹೋಗುವುದರಿಂದ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ದ್ರವಾಹಾರ ಸೇವನೆ, ಹಗುರವಾದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವುದು ಮುಖ್ಯ.
1. ORS ಸೇವನೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ
ವಾಂತಿ ಅಥವಾ ಅತಿಸಾರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಔಷಧಿ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ORS ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಸೂಚನೆಯಂತೆ ತಯಾರಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಕುಡಿಯಿರಿ. ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕುಡಿಯುವ ಬದಲು ಆಗಾಗ ಸಣ್ಣ ಗುಟುಕುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ತೀವ್ರ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ಪಡೆಯಬೇಕು.
2. ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುವ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ
ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನ್ನ, ಗಂಜಿ, ತೆಳುವಾದ ಖಿಚಡಿ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಟೋಸ್ಟ್ನಂತಹ ಸರಳ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಹಸಿವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ನಬೇಡಿ. ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ, ಖಾರವಾದ ಆಹಾರ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮತ್ತು ಕೆಫೀನ್ಯುಕ್ತ ಪಾನೀಯಗಳು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದಾದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
3. ಹೊಟ್ಟೆ ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಮೃದುವಾದ ಶಾಖ ನೀಡಿ
ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಳೆತವಿದ್ದರೆ ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಚೀಲವನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಮೃದುವಾಗಿ ಶಾಖ ನೀಡುವುದರಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆರಾಮ ಸಿಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದು ಸೋಂಕಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ.
4. ಔಷಧಿ ಸೇವಿಸುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ
ಅತಿಸಾರ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸೇವಿಸಬೇಡಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜ್ವರ ಅಥವಾ ಮಲದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಇಂತಹ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಬಳಸುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ.
ಯಾವಾಗ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು?
ನಿರಂತರ ವಾಂತಿ, ತೀವ್ರ ಹೊಟ್ಟೆನೋವು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ವರ, ಮಲದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ, ಮೂತ್ರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು, ತಲೆಸುತ್ತುವಿಕೆ ಅಥವಾ ತೀವ್ರ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಮಕ್ಕಳು, ವೃದ್ಧರು ಮತ್ತು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುವವರು ವಿಶೇಷ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಹಗುರವಾದ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅಪಾಯದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸದಿರುವುದು ಚೇತರಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.