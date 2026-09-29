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ಬೀಟ್‌ರೂಟ್

ಜಾಗದ ಕೊರತೆ ಇದ್ದರೂ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಟೆರೇಸ್ ಅಥವಾ ಹಿತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರೋಬ್ಯಾಗ್ ಬಳಸಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೀಟ್‌ರೂಟ್ ಬೆಳೆಯಬಹುದು.

food Sep 29 2026
Author: Shriram Bhat Image Credits:Getty
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ಮಣ್ಣಿನ ಮಿಶ್ರಣ

ಗ್ರೋಬ್ಯಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಾನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರ, ಕೋಕೋಪಿಟ್ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮಣ್ಣನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಉತ್ತಮ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ. 

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ಸುಣ್ಣದ ಬಳಕೆ

ಮಣ್ಣಿನ ಆಮ್ಲೀಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಣ್ಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಇದು ಗಿಡಗಳ ತ್ವರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

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ಬೀಜ ಬಿತ್ತನೆ

ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೀಜಗಳನ್ನು 5-6 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ. ನಂತರ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಇಂಚು ಆಳದಲ್ಲಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಿ.

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ನೀರುಣಿಸುವ ವಿಧಾನ

ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಮಿತವಾಗಿ ನೀರುಣಿಸಿ. ಅತಿಯಾಗಿ ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ ಬೀಟ್‌ರೂಟ್ ಕೊಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

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ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ

ಗಿಡಗಳು ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದ ಎರಡು ವಾರಗಳ ನಂತರ ಜೀವಾಮೃತ, ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಹಿಂಡಿ ಅಥವಾ ಮೇಕೆ ಹಿಕ್ಕೆಯಂತಹ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ನೀಡಿ.

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ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಗೊಬ್ಬರ

ಬೀಟ್‌ರೂಟ್ ಗಡ್ಡೆಗಳು ದಪ್ಪವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಅಂಶವಿರುವ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

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ಕಟಾವು ಸಮಯ

ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿದ 70 ರಿಂದ 90 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಬೀಟ್‌ರೂಟ್ ಕಟಾವಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.

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ಸರಿಯಾದ ಗಾತ್ರ

ಗಡ್ಡೆಗಳು ಸೂಕ್ತ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೀಳಲು ಮರೆಯದಿರಿ.

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