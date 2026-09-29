ಜಾಗದ ಕೊರತೆ ಇದ್ದರೂ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಟೆರೇಸ್ ಅಥವಾ ಹಿತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರೋಬ್ಯಾಗ್ ಬಳಸಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಬೆಳೆಯಬಹುದು.
ಗ್ರೋಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಾನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರ, ಕೋಕೋಪಿಟ್ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮಣ್ಣನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಉತ್ತಮ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ.
ಮಣ್ಣಿನ ಆಮ್ಲೀಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಣ್ಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಇದು ಗಿಡಗಳ ತ್ವರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೀಜಗಳನ್ನು 5-6 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ. ನಂತರ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಇಂಚು ಆಳದಲ್ಲಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಿ.
ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಮಿತವಾಗಿ ನೀರುಣಿಸಿ. ಅತಿಯಾಗಿ ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಕೊಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಗಿಡಗಳು ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದ ಎರಡು ವಾರಗಳ ನಂತರ ಜೀವಾಮೃತ, ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಹಿಂಡಿ ಅಥವಾ ಮೇಕೆ ಹಿಕ್ಕೆಯಂತಹ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ನೀಡಿ.
ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಗಡ್ಡೆಗಳು ದಪ್ಪವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಅಂಶವಿರುವ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿದ 70 ರಿಂದ 90 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಕಟಾವಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.
ಗಡ್ಡೆಗಳು ಸೂಕ್ತ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೀಳಲು ಮರೆಯದಿರಿ.
ಅಂಗಡಿಯಿಂದಲೇ ತರಬೇಕಿಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು!
ಆತಂಕ & ಒತ್ತಡವನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಆಹಾರಗಳು ಇವು!
ಲಟ್ಟಣಿಗೆ ಮುಟ್ಟದೆಯೂ ಮಾಡಬಹುದು ತೆಳು ಹೋಳಿಗೆ.. ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್
ಹೃದಯ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿರಲು ಈ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ತಿನ್ನಿ!