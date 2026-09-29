ತೆಂಗಿನ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶ, ವಿಟಮಿನ್ ಹಾಗೂ ಖನಿಜಾಂಶಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿವೆ. ಇವು ಕೂದಲಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ತೇವಾಂಶ ಒದಗಿಸಿ, ಕೂದಲು ದಪ್ಪವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಕಾಲು ಕಪ್ ತೆಂಗಿನ ಹಾಲನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಇದು ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿರುವಾಗ ತಲೆಬುರುಡೆಗೆ ಹಚ್ಚಿ 10 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಂಡೀಷನರ್ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿದ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮೈಲ್ಡ್ ಶಾಂಪೂ ಬಳಸಿ ತಲೆಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ. ಬೆಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದು.
ಒಂದು ಬೌಲ್ನಲ್ಲಿ 4 ಚಮಚ ತೆಂಗಿನ ಹಾಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅದಕ್ಕೆ 2 ಚಮಚ ನಿಂಬೆರಸ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು 4 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು.
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಿಂದ ತೆಗೆದ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚಿ 45 ರಿಂದ 50 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಮೈಲ್ಡ್ ಶಾಂಪೂವಿನಿಂದ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಹೇರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಕೂದಲನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ಬೌಲ್ನಲ್ಲಿ 3 ಚಮಚ ತೆಂಗಿನ ಹಾಲು, 1 ಚಮಚ ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಹಿಡಿ ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ಬಳಿಕ ತೊಳೆಯಿರಿ.
ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತೆಂಗಿನ ಹಾಲು ಬಳಸುವ ಮುನ್ನ ಪ್ಯಾಚ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ತುರಿಕೆ ಅಥವಾ ಕೆಂಪಾಗುವಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಬಳಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ.
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