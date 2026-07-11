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- ಗೀಸರ್ ಅಥವಾ ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಕಾಯಿಸಿದ ನೀರು.. ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್? ಈ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಅಂತಾರೆ ತಜ್ಞರು
ಗೀಸರ್ ಅಥವಾ ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಕಾಯಿಸಿದ ನೀರು.. ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್? ಈ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಅಂತಾರೆ ತಜ್ಞರು
Kannada health tips: ನೀವು ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಯಾವ ನೀರು ಬಳಸ್ತೀರಾ? ಗೀಸರ್ ನೀರೋ ಅಥವಾ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಯಿಸಿದ ನೀರೋ? ಈ ಎರಡರ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಇವುಗಳ ಪ್ರಭಾವವೇನು? ಚರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ತಪ್ಪುಗಳೇನು? ತಿಳಿಯಲು ಈ ಲೇಖನ ಓದಿ.
ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್?
ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್?
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಗೀಸರ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡುವುದು ಇಂದಿನವರ ರೂಢಿ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ನೀರು ಕಾಯಿಸಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್? ಚರ್ಮ ತಜ್ಞರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
1. ಗೀಸರ್ ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ ನೀರು: ಸಮಯ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ವರದಾನ
1. ಗೀಸರ್ ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ ನೀರು: ಸಮಯ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ವರದಾನ
ನಗರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಗೀಸರ್ಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸಹಕಾರಿ. ಬಟನ್ ಒತ್ತಿದ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ನೀರು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.
ಅನುಕೂಲ: ಆಧುನಿಕ ಗೀಸರ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನೀರು ಅತಿಯಾಗಿ ಕಾಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಸಮಸ್ಯೆ: ಗೀಸರ್ಗಳನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗೆ ಖನಿಜ ಲವಣಗಳು (Mineral deposits) ಮತ್ತು ಕಿಲುಬು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಬಹುದು. ಅಂತಹ ಕಲುಷಿತ ನೀರಿನಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಚರ್ಮದ ಅಲರ್ಜಿ ಅಥವಾ ತುರಿಕೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
2. ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಯಿಸಿದ ನೀರು: ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ
2. ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಯಿಸಿದ ನೀರು: ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ
ಎಷ್ಟೇ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಂದರೂ, ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸಿದ ನೀರಿನಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ತೃಪ್ತಿಯೇ ಬೇರೆ ಎಂಬುದು ಅನೇಕರ ನಂಬಿಕೆ.
ಅನುಕೂಲ: ನಾವು ಸ್ವತಃ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ನೀರು ಕಾಯಿಸುವುದರಿಂದ ನೀರಿನ ಶುದ್ಧತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಳೆಗಾಲ ಮತ್ತು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ನೀರು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರಾಮ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸಮಸ್ಯೆ: ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
3. ಅತಿಯಾದ ಬಿಸಿ ನೀರು ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ!
3. ಅತಿಯಾದ ಬಿಸಿ ನೀರು ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ!
ನೀರನ್ನು ಗೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸಲಿ ಅಥವಾ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ಕಾಯಿಸಲಿ. ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ ಎಷ್ಟು ಎನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿ.
ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ: ಅತಿಯಾದ ಬಿಸಿ ನೀರಿನಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ತೈಲಾಂಶ (Natural oils) ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಚರ್ಮ ಒಣಗುವುದು, ತುರಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೇಗನೆ ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಕೂದಲಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ: ತಲೆಗೆ ಅತಿಯಾದ ಬಿಸಿ ನೀರು ಹಾಕಿಕೊಂಡರೆ ಕೂದಲು ತನ್ನ ಮೆರುಗು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಒಣಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಉದುರಲು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ: ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್?
ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ: ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್?
ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಗೀಸರ್ ನೀರು ಅಥವಾ ಒಲೆಯ ನೀರಿನ ನಡುವೆ ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು:
ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು (Lukewarm Water): ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಅತಿಯಾದ ಬಿಸಿ ನೀರು ಬಳಸಬೇಡಿ. ಕೇವಲ ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ.
ಶುದ್ಧತೆ: ಗೀಸರ್ ಬಳಸುವುದಾದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸಿ. ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸುವುದಾದರೆ ಪಾತ್ರೆ ಶುಚಿಯಾಗಿರಲಿ.
ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ: ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು, ವೃದ್ಧರು ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನೇ ಬಳಸಬೇಕು.
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