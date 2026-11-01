ನಿದ್ರೆ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ದೇಹಕ್ಕೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡುವ ಸಮಯವಲ್ಲ. ದೇಹದ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಡೆಯಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ನಿದ್ರೆಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬಹುದು.
ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ನಿದ್ರೆಗೂ ನಂಟಿದೆ! ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಈ 5 ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ!
ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ, ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವುದೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಗತ್ಯ. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ನಿದ್ರೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನೇ ಮರೆತಿದ್ದಾರೆ. ದಿನವಿಡೀ ಕೆಲಸ, ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ, ಒತ್ತಡ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮಲಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹಾಸಿಗೆಗೆ ಹೋದರೂ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಾರೆ.
ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯದ ನಡುವೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡದಿರುವುದು ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲೂ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ನಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ನಿದ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ ಪಡೆಯಲು ಯಾವ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
1. ರಾತ್ರಿ ಪದೇಪದೆ ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವುದು
ಕೆಲವರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದರೂ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ನಿದ್ರೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಮತ್ತೆ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದು ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿಯಾ (Sleep Apnea) ಸೇರಿದಂತೆ ನಿದ್ರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸೂಚನೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
2. ಜೋರಾಗಿ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ
ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯುವುದನ್ನು ಬಹುತೇಕರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿ ಎಂದೇ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಜೋರಾಗಿ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯುವುದು, ನಿದ್ರೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಉಸಿರಾಟ ನಿಂತಂತೆ ಆಗುವುದು ಮತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದರೂ ಸುಸ್ತು ಕಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲ. ಇವು ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿಯಾದ ಸೂಚನೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟ ಪದೇಪದೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
3. ನಿದ್ರೆಯ ಮಧ್ಯೆ ದಿಢೀರ್ ಎಚ್ಚರವಾಗುವುದು
ರಾತ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪದೇಪದೆ ದಿಢೀರ್ ಎಚ್ಚರವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಗಮನ ನೀಡಬೇಕು. ಕೆಲವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಏಳಬೇಕೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಲಾರಂ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ದೊರೆಯದೇ ಇರಬಹುದು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಆಯಾಸ, ತಲೆ ಭಾರ ಮತ್ತು ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಕೊರತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆಗೆ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡಿ.
4. ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗುವ ಅಭ್ಯಾಸ
ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವ ಭಂಗಿಯೂ ಆರಾಮದಾಯಕ ನಿದ್ರೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನಿನ ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವು ಅಥವಾ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮಗೂ ಇಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ದರೆ ಬದಿಗೆ ಮಲಗುವ ಭಂಗಿಯನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ದೇಹಕ್ಕೆ ಆರಾಮ ನೀಡುವ ನಿದ್ರೆಯ ಭಂಗಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.
5. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದು
ಒಂದು ದಿನ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮಲಗಿ, ಮತ್ತೊಂದು ದಿನ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಕಳೆದರೂ ಮಲಗದೆ ಇರುವ ಅಭ್ಯಾಸ ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ರೆಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಳಿಸಬಹುದು. ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಿದ್ರೆ-ಎಚ್ಚರದ ಚಕ್ರವಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದರಿಂದ ಈ ಚಕ್ರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ನಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಾರದೇ ಇರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮಲಗುವುದು ಮತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಏಳುವುದನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಈ ನಿದ್ರೆಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ
ಹೃದಯವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮದ ಕಡೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಲದು. ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ವಯಸ್ಕರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ 7ರಿಂದ 9 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಟಿವಿ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ.
ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮಲಗುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ರಾತ್ರಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಫೀನ್ ಇರುವ ಕಾಫಿ, ಟೀ ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ನಿದ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಧ್ಯಾನ ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಟದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿ.
ಜೋರಾದ ಗೊರಕೆ, ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ನಿರಂತರ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಇದ್ದರೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ.
ನೆನಪಿಡಿ, ನಿದ್ರೆ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ದೇಹಕ್ಕೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡುವ ಸಮಯವಲ್ಲ. ದೇಹದ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಡೆಯಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ನಿದ್ರೆಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬಹುದು.