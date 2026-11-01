63ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ವಾರದಲ್ಲಿ 5ರಿಂದ 6 ದಿನ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಯೋಗ, ಈಜು, ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ನಡಿಗೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ, ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ದೂರವಿಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವೂ ಅವರ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
63ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೂ ಚುರುಕಾಗಿರುವ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ: ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಕ್ರಮದ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು?
ರಿಲಯನ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮಿ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಅವರು ನವೆಂಬರ್ 1ರಂದು 63ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಇರಲು ಅವರು ಅನುಸರಿಸುವ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮದ ಕ್ರಮ ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಸಮತೋಲಿತ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು.
ವಾರದಲ್ಲಿ 5ರಿಂದ 6 ದಿನ ವ್ಯಾಯಾಮ
ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಾರದಲ್ಲಿ ಐದರಿಂದ ಆರು ದಿನ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವ ಬದಲು ದೇಹದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಗಮನ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಕಾಲಿನ ಸ್ನಾಯುಗಳ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಮೇಲ್ಭಾಗದ ದೇಹದ ಬಲವರ್ಧನೆ, ಬೆನ್ನಿನ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಅವರ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿವೆ.
ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಾಯಾಮವೆಂದರೆ ಕಾಲುಗಳ ಬಲ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಭರತನಾಟ್ಯವೂ ಕಾರಣ. ಆರನೇ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವ ಅವರು, ನೃತ್ಯದಿಂದ ದೇಹದ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳ ಬಲಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯೋಗ, ಈಜು ಮತ್ತು ವಾಕಿಂಗ್ ಗೂ ಆದ್ಯತೆ
ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಜೊತೆಗೆ ಯೋಗ, ದೇಹದ ನಮ್ಯತೆ, ಚಲನೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನೂ ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ದಿನ ಈಜು ಮತ್ತು ನೀರಿನಲ್ಲಿನ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನೃತ್ಯಕ್ಕೂ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಯಾಮಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ನಡೆಯುವುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 5,000ರಿಂದ 7,000 ಹೆಜ್ಜೆ ನಡೆಯುವುದು ಅವರ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಹಾರವೇ ಆದ್ಯತೆ
ಆಹಾರದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ದೊರೆಯುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಅವರು, ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಆಹಾರದಿಂದ ದೂರವಿಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ
ವ್ಯಾಯಾಮವು ಕೇವಲ ದೇಹದ ಆಕಾರ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದ ಇಡಲೂ ಸಹಕಾರಿ ಎಂಬುದು ನೀತಾ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ವ್ಯಾಯಾಮದಿಂದ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ದಿನವಿಡೀ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಯಸ್ಸಿನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ದೇಹವನ್ನು ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದು ಅವರ ಸಂದೇಶ. ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ 30 ನಿಮಿಷಗಳಾದರೂ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆರಂಭಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.