ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಬದುಕು ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಓಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದರೆ, ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲು ಪುರುಸೊತ್ತಿಲ್ಲ. 'ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್' ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಒತ್ತಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿವೆ. ಆದರೆ, ಇದೇ ಜೀವನಶೈಲಿ ಇಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 'ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್' (Stomach Cancer) ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಂಬುದು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸಣ್ಣ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅವನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಈ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯ.
ಏನಿದು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್?
ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಒಳಪದರದಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಅಸಹಜವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಅದು ಗೆಡ್ಡೆಯ ರೂಪ ಪಡೆದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೂ, ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೂ ಹರಡಬಲ್ಲದು. ಅತಿಯಾದ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ (Processed) ಆಹಾರ, ಉಪ್ಪಿನಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ತಿಂಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಬದಲಾದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಪ್ರೇರಕಗಳು.
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ನೀಡುವ 5 ಪ್ರಮುಖ ಸಂಕೇತಗಳು:
ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ನಾವು ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಥವಾ ಉಪಾಹಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಹವು ಕೆಲವೊಂದು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಅವುಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ:
ಮಲದ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಶೌಚಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಮಲವು ಗಾಢ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಅಂಶ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಅದು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗುತ್ತಿರುವುದರ ಗಂಭೀರ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು.
ಕಾರಣವಿಲ್ಲದ ವಾಕರಿಕೆ: ರಾತ್ರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ರೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ವಾಕರಿಕೆ ಬಂದಂತಾಗುವುದು ಅಥವಾ ವಾಂತಿಯಾಗುವುದು ಹೊಟ್ಟೆಯ ತೊಂದರೆಯ ಲಕ್ಷಣ.
ಹಸಿವಿನ ಕೊರತೆ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಚೈತನ್ಯದಿಂದ ಇರಬೇಕಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನೂ ತಿನ್ನಲು ಮನಸ್ಸಾಗದಿರುವುದು ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಎರಡು ತುತ್ತು ತಿಂದರೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಪೂರ್ತಿ ತುಂಬಿದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುವುದು (Early Satiety) ಅಪಾಯಕಾರಿ.
ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಅಪೂರ್ಣ ಭಾವನೆ: ಮಲವಿಸರ್ಜನೆಯ ನಂತರವೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಪೂರ್ತಿ ಖಾಲಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಸದಾ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರಿಸಿದಂತಾಗುವುದು (Bloating) ಜೀರ್ಣಾಂಗವ್ಯೂಹದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಧಿಡೀರ್ ತೂಕ ಇಳಿಕೆ: ನೀವು ಯಾವುದೇ ಡಯಟ್ ಅಥವಾ ಜಿಮ್ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ತೂಕ ಇಳಿದಿದ್ದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಳಗಿನ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮುನ್ಸೂಚನೆ.
ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ನಮ್ಮದೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ:
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಅಥವಾ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ಳಿ:-
ತಾಜಾ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ: ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟ ಹಳಸಿದ ಆಹಾರ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರಕ್ಕಿಂತ ತಾಜಾ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ. ಇದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ನಾರಿನಂಶವನ್ನು (Fiber) ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ವ್ಯಸನಗಳಿಗೆ ವಿದಾಯ: ಧೂಮಪಾನ ಮತ್ತು ಮದ್ಯಪಾನದ ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದೇ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರ.
ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ: ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ವೇಗದ ನಡಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ವಾರ್ಷಿಕ ತಪಾಸಣೆ: ನಿಮಗೆ 40 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇತಿಹಾಸವಿದ್ದರೆ, ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಕೊನೆಯ ಮಾತು:
ಈ ಮೇಲಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೇವಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅಜೀರ್ಣ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ನಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲೂ ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಭಯಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸತತವಾಗಿ ಎರಡು ವಾರಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಳಿಸಬಲ್ಲದು. ನೆನಪಿಡಿ, ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ!