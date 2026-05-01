ನಿಮ್ಮ ದೇಹವೊಂದು ಅಚ್ಚರಿ: ಕೋಟಿ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಈ 'ನೈಸರ್ಗಿಕ ಯಂತ್ರ'ದ ರಹಸ್ಯ ನಿಮಗೊತ್ತೇ?
ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳು, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಅಥವಾ ಕೋಟಿ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಬಂಗಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಅವುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಓದಲು ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ನಿಮ್ಮದೇ ದೇಹದ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು ಎಂದು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಪ್ರಕೃತಿ ನಮಗೆ ನೀಡಿರುವ ಈ 'ಜೀವಂತ ಯಂತ್ರ' ಕೇವಲ ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಮೂಳೆಗಳ ರಾಶಿಯಲ್ಲ; ಇದು ಅಕ್ಷರಶಃ ಒಂದು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆಸ್ತಿ!
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಜಗತ್ತಿನ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಪ್ಪು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾನವ ದೇಹದ ಒಂದೊಂದು ಅಂಗವೂ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿ ಹೇಗಿರಬೇಕೆಂದರೆ, ಇಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದ ಅಂಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಹೃದಯ: ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲಾಗದ ಎಂಜಿನ್
ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗವೆಂದರೆ ಅದು ಹೃದಯ. ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇಲ್ಲದೆ ದುಡಿಯುವ ಈ ಪುಟ್ಟ ಅಂಗದ ಮೌಲ್ಯ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 7 ರಿಂದ 8 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು! ಹೌದು, ನೀವು ಕೇಳುತ್ತಿರುವುದು ನಿಜ. ನಾವು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಾಗಲೂ ಈ ಕೋಟಿ ಬೆಲೆಯ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯಬಾರದು.
ಯಕೃತ್ತು ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು: ಶುದ್ಧೀಕರಣದ ಕೇಂದ್ರಗಳು
ದೇಹದ ಕಸವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ (Kidneys) ಬೇಡಿಕೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಒಂದು ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 1.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕ. ಇನ್ನು ಯಕೃತ್ತು (Liver) ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಪುನರುತ್ಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಿದೆ. ಅತಿಯಾದ ಮದ್ಯಪಾನ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ನಾವು ಈ 'ಕೋಟಿ'ಗಳ ಬೆಲೆಯ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಚರ್ಮ: ಸೌಂದರ್ಯದ ಆಸ್ತಿ
ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕಣ್ಣುಗಳ ಕಾರ್ನಿಯಾಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬೆಲೆಯಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಏಕೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಅಂಗವಾದ ಚರ್ಮಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ನಾವು ಸತ್ತ ಮೇಲೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಬಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಮ್ಮ ಈ ಅಂಗಗಳಿಗಿದೆ.
ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಪಾಠ:
ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಈ ಅಂಗಾಂಗಗಳ ಮಾರಾಟ ಅಥವಾ ಅಕ್ರಮ ಸಾಗಾಟ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ. ಅಂಗಾಂಗ ದಾನವು ಮಾನವೀಯತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದು. ಆದರೆ ಅಕ್ರಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಈ ಬೆಲೆಗಳು ನಮಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ: "ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಂಪತ್ತು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ."
ಆದ್ದರಿಂದ, ದುಬಾರಿ ಗಾಡಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸುವಂತೆ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ. ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ, ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಮೂಲಕ ಈ 'ಕೋಟಿ ಬೆಲೆಬಾಳುವ' ಅಂಗಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ನೆನಪಿಡಿ, ನೀವು ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ಒಬ್ಬ 'ಮಲ್ಟಿ ಮಿಲಿಯನೇರ್' ಆಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವೇ ನಿಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಐಶ್ವರ್ಯ!