ದೀರ್ಘ ರಜೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗ, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತದಿಂದ ಫ್ರಿಜ್‌ನಲ್ಲಿಟ್ಟ ಆಹಾರ ಕೆಟ್ಟಿದೆಯೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದು ಕಷ್ಟ. ಈ ಲೇಖನವು, ಒಂದು ಕಪ್ ಐಸ್ ಮತ್ತು ಚಮಚವನ್ನು ಬಳಸಿ, ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗಿತ್ತೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಸರಳ ಉಪಾಯವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಾನದಿಂದ ಆಹಾರದ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು.

ಈಗಂತೂ ಫ್ರಿಜ್​ ಇಲ್ಲದ ಮನೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನಬಹುದೇನೋ. ಹಾಗೆ ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಫ್ರಿಜ್​ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದೇ ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಆದರೆ ಇಂದು ಬೇಳೆ ಕಾಳು ಸೇರಿ ಅಳಿದುಳಿದ ಎಲ್ಲವೂ ಫ್ರಿಜ್​ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಅದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಡೋನ್​ ಆಗಿಯೂ ಕೆಲವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು, ಮೊಸರು ಇಷ್ಟಕ್ಕೇ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಬೇಕಾದ ಫ್ರಿಜ್​ ಈಗ ಬೃಹದಾಕಾರವಾದ ಸೈಜ್​ನಲ್ಲಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಗೃಹಿಣಿಯರು ಅದನ್ನು ಗೋಡೋನ್​ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದೇ ಆಗಿದೆ. ಅಡುಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಳಿದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಎಸೆಯುವ ಬದಲು ಒಂದೆರಡು ದಿನ ಫ್ರಿಜ್​ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಎಸೆದು ಸಮಾಧಾನ ಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವವರು ಹಲವರು ಇದ್ದಾರೆ.

ದೀರ್ಘ ರಜೆಗೆ ಹೋಗುವುದಿದ್ದರೆ

ಅದೇನೇ ಇದ್ದರೂ, ಫ್ರಿಜ್ ಎನ್ನುವುದು ಮಾತ್ರ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಎನ್ನುವುದು ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಫ್ರಿಜ್​ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ರಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಡೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಆಫ್​ ಆಗಿದ್ದರೂ ಫ್ರಿಜ್​ ಆನ್​ನಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸುದೀರ್ಘ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಫ್ರಿಜ್​ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥ ತೆಗೆದು, ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್​ ಮಾಡಿ ಆಫ್ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಹೋದರೆ ಒಳಿತು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು. ಆದರೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಹೊರಗೆ ಹೋದಾಗ, ವಾಪಸ್​ ಬಂದಾಗ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಲೇ ಪ್ರಿಪೇರ್​ ಮಾಡಿಟ್ಟುಹೋಗುವುದು ಮಾಮೂಲು. ಅದರಿಂದ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲವಾದರೂ ಇದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಎನ್ನಿಸಿದೆ.

ಹೀಗಿದೆ ಉಪಾಯ

ಆದರೆ, ಮನೆಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವು ದಿನ ಹೋದಾಗ, ಕರೆಂಟ್​ ಇಲ್ಲದೇ ಹೋದರೆ ಫ್ರಿಜ್​ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ಆಹಾರಗಳು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್​ ಬಂದಾಗ ಕರೆಂಟ್​ ಇದ್ದರೆ ಕರೆಂಟ್​ ಹೋಗಿರುವುದು ತಿಳಿದೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳು ಕೆಟ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಫಾರ್ಮ್​ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಅದು ವಾಸನೆ ಬಾರದ ಕಾರಣ, ಕರೆಂಟ್​ ಹೋಗಿ ಅದು ಹಾಳಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ವಿಷಕ್ಕೆ ಸಮಾನ. ಇದನ್ನು ಅರಿಯದೇ ಮನೆಯವರು ತಿಂದು ಇಲ್ಲಸಲ್ಲದ ಅನಾರೋಗ್ಯ ತಂದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಮನೆಯಿಂದ ಹೋಗುವಾಗ ಫ್ರಿಜ್​ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದರೆ, ಕರೆಂಟ್​ ಹೋಗಿತ್ತೋ ಇಲ್ಲವೋ, ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗಿತ್ತೋ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿತ್ತೋ, ಕರೆಂಟ್​ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ವಿಷಕಾರಿ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅದು ತಿನ್ನಲು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವುದು ಹೇಗೆ?

ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಜೇಬಲ್ಲಿರಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ: ಸಚಿವ ಜ್ಯೋತಿರಾದಿತ್ಯ ಸಿಂಧಿಯಾ ಟಿಪ್ಸ್​ ಕೇಳಿ
ಸೌತೇಕಾಯಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಿಂದರೆ ಹೀರಾ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜೀರಾ, ರಾತ್ರಿ ತಿಂದರೆ ಕೀಡಾ- ಏನಿದು ವೈದ್ಯರ ಮಾತು?

ಚಮಚ ಮತ್ತು ಐಸ್ ಕಪ್ ವಿಧಾನ

ಇದಕ್ಕೊಂದು ಈಗ ಸಿಂಪಲ್​ ಟ್ರಿಕ್ಸ್​ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಚಮಚ ಮತ್ತು ಐಸ್ ಕಪ್ ವಿಧಾನ. ಇದರಿಂದ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್​ ಹೋಗಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಸೇಫಾ ಇಲ್ವಾ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಐಸ್​ಕಪ್​ ತಯಾರಿಸಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು, ನೀವು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡುವಾಗ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟಲು ಅಥವಾ ಬಟ್ಟಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ನೀರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವವರೆಗೆ ಕಾಯಿರಿ. ನೀರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದ ನಂತರ, ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ. ನೀವು ಹೊರಗೆ ಹೋದಾಗ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆಯೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ನೀರು ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದ ನಂತರ, ಒಂದು ಚಮಚವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಐಸ್ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ. ಚಮಚವನ್ನು ಐಸ್ ಮೇಲೆ ಲಂಬವಾಗಿ ಇರಿಸಿ. ಈಗ, ಕಪ್ ಅನ್ನು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್‌ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಮತ್ತು ಬಿಡಿ. ಚಮಚವು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಐಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಚಮಚದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ಹಿಂತಿರುಗಿದಾಗ ಏನಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಪ್ರವಾಸದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ತಕ್ಷಣ, ಫ್ರೀಜರ್ ಅನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಕಪ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಚಮಚವು ಐಸ್ ಮೇಲೆ ಉಳಿದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಹೊರಗೆ ಹೋದಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಯಿತು ಎಂದರ್ಥ. ಈ ತಂತ್ರವು ಐಸ್ ಕರಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ತಿನ್ನಲು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಚಮಚವು ಐಸ್‌ನ ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಮುಳುಗಿದರೆ, ಇದು ಡೇಂಜರ್​. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತವಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಐಸ್ ಕರಗಿ ಚಮಚದ ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಮುಳುಗಿತು. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಆಹಾರವು ಹಾಳಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬೆಳೆಯಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಚಮಚವು ಕಪ್‌ನ ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಮುಳುಗಿದರೆ, ಇದರರ್ಥ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತವಿತ್ತು. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಈಗಾಗಲೇ ಹಾಳಾಗಿರಬಹುದು. ಅಂತಹ ಆಹಾರವನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಎಸೆಯುವುದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಇದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಹಾಳಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿಂದು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಈ "ಒಂದು ಚಮಚ" ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ನೀವು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಾಗ, ಈ ಸರಳ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಎರಡನ್ನೂ ಉಳಿಸುತ್ತದೆ.