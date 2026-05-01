ಸತ್ತವರ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೂವು! ಈಗಿನ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ 'ಗ್ರೇವ್ಯಾರ್ಡ್ ಡೇಟಿಂಗ್' - ಇದು ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಭಯಾನಕ?
ಡೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಪಂಚವು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ವಿಚಿತ್ರ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದೆಲ್ಲಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಮೊದಲ ಭೇಟಿಗೆ (First Date) ಸುಂದರವಾದ ಕಾಫಿ ಶಾಪ್, ಐಷಾರಾಮಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಹಸಿರು ಉದ್ಯಾನವನಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದ 'ಜೆನ್ ಜಿ' (Gen Z) ಯುವಜನತೆ ಯಾವುದನ್ನೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಹೊಸ ಫೇವರಿಟ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೇ? ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ಶಾಕ್ ಆಗಬಹುದು - ಅದು 'ಸ್ಮಶಾನ' (Graveyard)!
ಹೌದು, ಇದನ್ನು 'ಗ್ರೇವ್ಯಾರ್ಡ್ ಡೇಟಿಂಗ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸತ್ತವರ ಸಮಾಧಿಗಳ ನಡುವೆ ಕುಳಿತು ಪ್ರೀತಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಈಗಿನ ಆಧುನಿಕ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಹೊಸ ಕ್ರೇಜ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಏನಿದು ಗ್ರೇವ್ಯಾರ್ಡ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್?
ಇದುವರೆಗೆ ನಾವು ಡೇಟಿಂಗ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ 'ಬ್ರೆಡ್ಕ್ರಂಬಿಂಗ್', 'ಫ್ಲಡ್ಲೈಟಿಂಗ್' ಅಥವಾ 'ಮಂಕಿ ಬ್ಯಾರಿಂಗ್' ನಂತಹ ವಿಭಿನ್ನ ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮೀರಿಸುವಂತೆ ಈ ಸ್ಮಶಾನ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಾದ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಟಿಕ್ಟಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಯುವಜೋಡಿಗಳು ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಮಶಾನದ ಮೌನದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಲೈಟ್ ಡಿನ್ನರ್ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಸಮಾಧಿಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯುವುದು ಇವರಿಗೆ ಹೊಸ ರೋಮಾಂಚನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಸ್ಮಶಾನವನ್ನೇ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವೇನು?
ಯುವಜನತೆ ಇಂತಹ ಭಯಾನಕ ಜಾಗವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮೂರು ಕಾರಣಗಳಿವೆ: ಶಾಂತಿ, ಏಕಾಂತ ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ಸಂಭಾಷಣೆ.
ಗದ್ದಲದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ: ನಗರದ ಕೆಫೆಗಳಲ್ಲಿ ಜೋರಾದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇರುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಮಾತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೇಳಿಸುವುದೇ ಕಷ್ಟ. ಆದರೆ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಅಖಂಡ ಮೌನವಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಡೆಯುವವರಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕಿರುಚುವವರಿಲ್ಲ. ಈ ಮೌನವು ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮನದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಖಾಸಗಿತನ (Privacy): ಜನಜಂಗುಳಿಯಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕಿಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಜಾಗ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರ ಕಣ್ಣು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಭಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಆಳವಾದ ಬಾಂಧವ್ಯ: 'ವೋಗ್ ಇಂಡಿಯಾ' ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹಳೆಯ ಸಮಾಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಒಣಗಿದ ಎಲೆಗಳ ನಡುವೆ ಕುಳಿತು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಸಂಭಾಷಣೆಯು ಕೇವಲ ಮೇಲ್ಪದರದ ಹರಟೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಸಾವು-ಬದುಕು, ಭಯ, ಕನಸು ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಗುರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರವಾದ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇದು ಜೋಡಿಗಳ ನಡುವೆ ಗಾಢವಾದ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೆಸೆಯಲು ಸಹಕಾರಿ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯೂ ಹೌದು!
ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿಯ 'Compatibility Test' ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ಅಥವಾ ಭಯಾನಕವಾದ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಇದು ಒಂದು ದಾರಿ. ಸ್ಮಶಾನದಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬರಲು ಒಪ್ಪುವ ಸಂಗಾತಿ, ನಿಮ್ಮ ವಿಚಿತ್ರ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನೂ ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಇಂದಿನ ಯುವಕರ ನಂಬಿಕೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಕೇಳಲು ವಿಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಭಯಾನಕ ಎನಿಸಿದರೂ, 'ಗ್ರೇವ್ಯಾರ್ಡ್ ಡೇಟಿಂಗ್' ಈಗ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ 'ಸತ್ತವರ ನಡುವಿನ ಸಮಾಲೋಚನೆ' ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಮೊದಲ ಭೇಟಿಗೆ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಸಾಹಸ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ? ಯೋಚಿಸಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಡೇಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ!