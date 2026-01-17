Cleanse Intestine Naturally: ಮಲಬದ್ಧತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಗುದನಾಳದ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ, ಗುದನಾಳದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಥವಾ ಕೊಲೊನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಲಬದ್ಧತೆ (Constipation) ಎನ್ನುವುದು ಆಹಾರ ಅಥವಾ ಜೀವನಶೈಲಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಜನರಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜನರ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಆಹಾರಕ್ಕಿಂತ ಹೊರಗಿನ ಆಹಾರವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರವೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾದಾಗ ಮಲವು ಬೇಗನೆ ಹೊರಬರುವುದಿಲ್ಲ. ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಆಯಾಸಗೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಲ್ಲ. ಮಲಬದ್ಧತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಗುದನಾಳದ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ, ಗುದನಾಳದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಥವಾ ಕೊಲೊನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಲಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ನೀವು ಹೇಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮಲಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಪಾನೀಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಬಿಸಿ ನೀರು (Hot water)
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಕುಡಿದರೆ ಮಲಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಕರುಳನ್ನು ಹಿಗ್ಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಲವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಲಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್ (Amla Juice)
ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಲೋಟ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 2 ಚಮಚ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಸೇರಿಸಿ ಕುಡಿಯುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಇದು ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಲಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಲೋವೆರಾ ಜ್ಯೂಸ್ (Aloe vera juice)
ತಾಜಾ ಅಲೋವೆರಾ ಜ್ಯೂಸ್ ತಯಾರಿಸಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದಲೂ ಮಲಬದ್ಧತೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅಲೋವೆರಾ ಜ್ಯೂಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 2 ಚಮಚ ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಕ ಗುಣಗಳು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಶಮನಕಾರಿ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಹಾಲು ಮತ್ತು ತುಪ್ಪ (Milk and ghee)
ಒಂದು ಕಪ್ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಮಲಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬಹುದು. ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಹಾಲು ಮತ್ತು ತುಪ್ಪ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಲೂಬ್ರಿಕಂಟ್ಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಲವನ್ನು ಮೃದುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊರಹಾಕಲು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಲು ಮತ್ತು ತುಪ್ಪದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಗಸೆ ಬೀಜಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು (Flax seeds and warm water)
ಅಗಸೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಅಗಸೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತಿಂದ ನಂತರ ನೀವು ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಬಹುದು. ಅಗಸೆ ಬೀಜಗಳು ನಾರಿನಂಶದಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಮಲಬದ್ಧತೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ ಮೊಸರಿಗೆ ಅಗಸೆಬೀಜಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ತಿನ್ನಬಹುದು.
ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ
*ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಮಲವನ್ನು ಹೊರಗೆ ತಳ್ಳಬೇಡಿ, ಆದರೆ ನೀವು ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ.
*ಪ್ರತಿದಿನ ಫೈಬರ್ ಭರಿತ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಿರಿ. ನೀವು ಸೇಬು, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಪೇರಲ ಅಥವಾ ಪಪ್ಪಾಯಿ ತಿನ್ನಬಹುದು.
*ದಿನಕ್ಕೆ 3 ರಿಂದ 4 ಬಾರಿ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಿರಿ.
*ಈ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಹಾಲಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ಕುಡಿಯಿರಿ. ಇದು ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.