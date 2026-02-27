Bile Duct Cancer: ಪಿತ್ತನಾಳದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಈ 6 ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಪಾಯದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ!
Bile duct cancer symptoms: ಪಿತ್ತನಾಳದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ (Bile Duct Cancer) ಒಂದು ಅಪರೂಪದ, ಆದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಕಾಯಿಲೆ. ಇದನ್ನು ಕೊಲಾಂಜಿಯೋಕಾರ್ಸಿನೋಮ (Cholangiocarcinoma) ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪಿತ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
18
Image Credit : Getty
ಪಿತ್ತನಾಳದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಂದರೇನು?
ಯಕೃತ್ತು (ಲಿವರ್) ಮತ್ತು ಪಿತ್ತಕೋಶವನ್ನು (ಗಾಲ್ಬ್ಲಾಡರ್) ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಸಣ್ಣ ನಾಳಗಳೇ ಪಿತ್ತನಾಳಗಳು (Bile Ducts). ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕರಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಪಿತ್ತರಸವನ್ನು (Bile) ಸಾಗಿಸುವುದೇ ಈ ನಾಳಗಳ ಕೆಲಸ.
28
Image Credit : stockPhoto
ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಮುಖ್ಯ
ಈ ರೋಗವು ಮುಂದುವರಿದ ಹಂತ ತಲುಪಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು. ಆಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
38
Image Credit : stockPhoto
ಪಿತ್ತನಾಳದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ಈ ರೋಗದ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣದಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅವುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಆದರೂ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:
48
Image Credit : stockPhoto
ತೀವ್ರ ಆಯಾಸ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು
1. ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಆಯಾಸ ಅಥವಾ ಸುಸ್ತು.2. ಪಕ್ಕೆಲುಬುಗಳ ಕೆಳಗೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.3. ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು.
58
Image Credit : Getty
ಹಸಿವಾಗದಿರುವುದು, ತೂಕ ಇಳಿಕೆ
4. ಹಸಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು.5. ಜ್ವರ ಅಥವಾ ವಾಂತಿ.6. ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಯಾಗುವುದು.
68
Image Credit : Getty
ಕಾಮಾಲೆ
ರೋಗವು ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಾಗ ಕಾಮಾಲೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ತುರಿಕೆ, ತಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಮಲ ಮತ್ತು ಗಾಢ ಬಣ್ಣದ ಮೂತ್ರದಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.
78
Image Credit : our own
ಚಿಕಿತ್ಸೆ
ಲಿವರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ (LFT) ಮತ್ತು ಇತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮೂಲಕ ವೈದ್ಯರು ಈ ರೋಗವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಪಿತ್ತನಾಳದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪರೂಪವಾಗಿದ್ದರೂ, ಇದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ತಡವಾದರೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಾಗಬಹುದು. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದರೆ ರೋಗವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು.
88
Image Credit : Getty
ಗಮನಿಸಿ:
ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಯಂ-ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅವರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.
Latest Videos