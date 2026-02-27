ತುಳಸಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದರೆ ಇರುವೆ ಅಥವಾ ಕೀಟಗಳು ಓಡಿಹೋಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಕೀಟಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಗಿಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಣ್ಣಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದರೆ ಕೀಟಗಳು ಹೋಗುವ ಜೊತೆಗೆ, ಗಿಡದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ವೇಗವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ತುಳಸಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕುವುದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸರಿನಾ? ಸತ್ಯ ತಿಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಬಹುದು.
ಉಪ್ಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಸೋಡಿಯಂ ಮಣ್ಣು ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಣ್ಣು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ, ನೀರು ಸರಿಯಾಗಿ ಹರಿದು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ತುಳಸಿಯ ಬೇರುಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನಂಶ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ಗಿಡ ನೀರನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು 'ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್' (Osmotic Stress) ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಎಲೆಗಳು ಬಾಡಿ, ಹೊಸ ಚಿಗುರು ನಿಂತುಹೋಗುತ್ತದೆ.
ಉಪ್ಪು, ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಾರಜನಕ, ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂನಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಗಿಡ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ, ತಿಳಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ.
ತುಳಸಿ ಗಿಡ ಪಾಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಎಲೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣಾಗಿದ್ದರೆ (clayey soil) ಉಪ್ಪು ಹಾಕಲೇಬಾರದು. ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದರೆ ಗಿಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಳಾಗಬಹುದು.
