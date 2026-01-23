ತಾಯಿ-ಮಗುವಿನ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರಗಳನ್ನೇ ಸೇವಿಸಿ
ಚಳಿಗಾಲ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಸಮಯ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿನ ತಣ್ಣನೆಯ ವಾತಾವರಣ, ಸೋಂಕು ಮತ್ತು ಆಯಾಸ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮತ್ತು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ತಿನ್ನಬೇಕಾದ ಆಹಾರಗಳು ಇವು.
ನಾರಿನಾಂಶವಿರುವ ಆಹಾರಗಳು
ಕಾಳುಗಳು, ಕಡಲೆಕಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಣ್ಣುಗಳು
ಕಿತ್ತಳೆ, ಸೀಬೆಹಣ್ಣು, ಸೇಬಿನಂತಹ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಹೇರಳವಾಗಿದೆ. ಇದು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು
ಹಾಲು ಮತ್ತು ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂನ ಉತ್ತಮ ಮೂಲ. ಇದು ಮಗುವಿನ ಮೂಳೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಬಿಸಿ ಆಹಾರಗಳು
ಬಿಸಿ ಸೂಪ್ ಮತ್ತು ಗಂಜಿ ಕುಡಿಯುವುದು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣತೆ ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಎಲೆ ತರಕಾರಿಗಳು
ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪಾಲಕ್, ಮೆಂತ್ಯ, ಸಾಸಿವೆ ಎಲೆಗಳಂತಹ ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ನಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ನಾರಿನಾಂಶ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಬೀಜ
ಬಾದಾಮಿ, ವಾಲ್ನಟ್, ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿಯಂತಹ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
