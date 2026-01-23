ಮೇಕ್‌ಮೈಟ್ರಿಪ್ ತನ್ನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗಾಗಿ AI ಚಾಲಿತ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ವಸತಿ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್‌ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಬುಕಿಂಗ್‌ಗಳಲ್ಲಿ &nbsp;ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಪಕ್ಕದ ಸೀಟು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೇ ಮೀಸಲಾಗುವಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು, (ಜ.23) ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ವಸತಿ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್‌ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಬುಕಿಂಗ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ನೆರವಾಗುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಕಂಪನಿಯಾದ ಮೇಕ್‌ಮೈಟ್ರಿಪ್ ತನ್ನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ AI ಚಾಲಿತ ಮಹಿಳಾ ಕೇಂದ್ರಿತ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಭರವಸೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಬಳಕೆದಾರರ ನಡವಳಿಕೆ, ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರರ ಡೇಟಾವನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ.

ಮೇಕ್‌ಮೈಟ್ರಿಪ್‌ನ ಆಂತರಿಕ ಡೇಟಾ ಪ್ರಕಾರ, ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ವಾಸ್ತವ್ಯ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಶೀಲನಾ ಆಧಾರಿತ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಮರ್ಶೆಗಳು, ನಕ್ಷೆಗಳು, ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ವ್ಯೂ ಮತ್ತು ಅತಿಥಿ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ಫೋಟೋಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಸಂವಹನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಮಹಿಳೆಯರು ಸರಾಸರಿ 15 ದಿನಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ವಾಸ್ತವ್ಯವನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಪುರುಷರಿಗಿಂತ 16% ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಥವಾ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಟೈಯರ್ 2 ಮತ್ತು ಟೈಯರ್ 3 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇನ್ನೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾದಾಗ, ಮಹಿಳೆಯರು ನೀಡಿದ ರೇಟಿಂಗ್‌ಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಡವಳಿಕೆ, ಸ್ಥಳ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಸಿಸಿಟಿವಿ, ಡೋರ್ ಲಾಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಮಹಿಳಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯಿಂದ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ದೃಶ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ವ್ಯೂ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನೂ ಬಳಸಬಹುದು.

ಇಂಟರ್‌ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಬುಕಿಂಗ್‌ಗಳಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು AI ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಿ, ಸಮಯಪಾಲನೆ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಶುಚಿತ್ವದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಡಬಲ್ ಬರ್ತ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಕ್ಕದ ಬರ್ತ್ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ — ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೀರ್ಘ ದೂರ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯ ಪ್ರಯಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪದರವಾಗಿ ಇದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಮೇಕ್‌ಮೈಟ್ರಿಪ್ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ಸಿಇಒ ರಾಜೇಶ್ ಮಾಗೋವ್ , “ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಯೋಜಿಸುವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗರೂಕತೆಯನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು AI ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಅವರ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟ, ಸುಗಮ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಪೂರ್ಣವಾಗಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿ,” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬಳಕೆದಾರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಹಾಗೂ 3,500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಟರ್‌ಸಿಟಿ ಬಸ್ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 97,000 ವಸತಿ ಘಟಕಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ರಚನಾತ್ಮಕ ಪಾಲುದಾರ ಡೇಟಾವನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ.