ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು?
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿದ ತಾಪಮಾನ, ಬೆವರು, ಮಾಲಿನ್ಯ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಕೂದಲನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು ವಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು?
15
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ අධික ತಾಪಮಾನ, ಬೆವರು, ಧೂಳು ಮತ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯವು ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿ ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೆ 2 ರಿಂದ 3 ಬಾರಿ ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದರೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿ, ನೆತ್ತಿಯ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿನ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
25
ಸಮతుల్యత అవసరం
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆವರುವುದರಿಂದ ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಧೂಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ತಲೆಹೊಟ್ಟು, ಕಿರಿಕಿರಿ ಮತ್ತು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆಗಾಗ ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಈ ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಆದರೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ಶಾಂಪೂ ಬಳಸಿದರೆ, ನೆತ್ತಿಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ತೇವಾಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೂದಲು ಮತ್ತಷ್ಟು ಒಣಗಿ, ಒರಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.
35
ಕೂದಲಿನ ಪ್ರಕಾರ
ಕೂದಲಿನ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ತಲೆ ಸ್ನಾನದ ಸಂಖ್ಯೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ನೆತ್ತಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಬೆವರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವುದರಿಂದ, ಅವರು ವಾರಕ್ಕೆ 3 ಬಾರಿ ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಣ ನೆತ್ತಿ ಇರುವವರು ವಾರಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಕೂದಲು ಮತ್ತಷ್ಟು ಒಣಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಗುಂಗುರು ಅಥವಾ ಒರಟು ಕೂದಲು ಇರುವವರು ಕಡಿಮೆ ಬಾರಿ ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಕೂದಲು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ ಒಣಗಿರುತ್ತದೆ.
45
ತಲೆ ಸ್ನಾನ ವಿಧ
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಣ್ಣೀರು ಅಥವಾ ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಿಂದ ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬಿಸಿ ನೀರಿನಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಕೂದಲು ಮತ್ತಷ್ಟು ಒಣಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಸೌಮ್ಯವಾದ ಶಾಂಪೂ ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಅದು ನೆತ್ತಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಶಾಂಪೂ ನಂತರ ಕಂಡೀಷನರ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಕೂದಲು ಮೃದುವಾಗಿ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೇರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೂದಲಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಪೋಷಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
55
ಶಾಂಪೂ ಬಳಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಹೊರಗೆ ಓಡಾಡುವವರು, ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವವರು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಬೆವರುವವರು ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಲೆ ಸ್ನಾನದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ, ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಶಾಂಪೂ ಬಳಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೇವಲ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದರೂ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ.
