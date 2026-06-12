ಮಳೆಗಾಲ ಬಂತು.. ತುಳಸಿ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಆಲದ ಮರದಂತೆ ಬೆಳೆಯಲು ಇದನ್ನ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಗಿಡದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ
How to make tulsi plant bushy: ಮಳೆಗಾಲದ ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿಸಿಲು ಸಿಗದ ಕಾರಣ ತುಳಸಿ ಗಿಡ ಬಾಡಿ ಹೋಗುವುದು ಉಂಟು. ಆದರೆ ತುಳಸಿ ಗಿಡ ಒಣಗದಂತೆ ತಡೆದು, ಅದು ಸದಾ ಹಸಿರಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು?
ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ತುಳಸಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ಸ್ಥಾನ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು. ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರೆ ಆ ದಿನವಿಡೀ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ! ಆದರೆ, ತುಂಬಾ ಜನರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಗಿಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು, ಎಲೆಗಳು ಉದುರಿಹೋಗಿ ಒಣಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಬೇಸರಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ತುಳಸಿ ಗಿಡವೂ ಸಹ ದಟ್ಟವಾಗಿ, ಹಸಿರಾಗಿ ಆಲದ ಮರದಂತೆ ಬದಲಾಗಬೇಕಾದರೆ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷವಾದ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಗಿಡ ನೆಡುವಾಗಲೇ ಈ ಸಣ್ಣ ಟ್ರಿಕ್ ಬಳಸಿ
ಗಿಡ ನೆಡುವಾಗಲೇ ಈ ಸಣ್ಣ ಟ್ರಿಕ್ ಬಳಸಿ
ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡುವಾಗಲೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟ್ರಿಕ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತುಳಸಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ನೆಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತುಳಸಿ, ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ತುಳಸಿ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡರೆ ಪೂಜೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಈ ಗಿಡಗಳ ಬುಡವನ್ನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ದಾರದಿಂದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಗಂಟು ಹಾಕಿ ನೆಟ್ಟರೆ, ಅವು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಬೇರ್ಪಡದೆ ಒಂದೇ ದೊಡ್ಡ ವೃಕ್ಷದಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
ಎರಡು ಮೂರು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರಿ
ಎರಡು ಮೂರು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರಿ
ಹಾಗೆಯೇ, ಗಿಡ ಕೊಂಚ ಬೆಳೆದಾಗಿನಿಂದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ಮೂರು ಎಲೆಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು. ಇದನ್ನು 'ಪಿಂಚಿಂಗ್' (Pinching) ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಬೀಜಗಳು ಬರುವ ಮುನ್ನವೇ ಹೀಗೆ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದರಿಂದ, ಆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ಜಾಗದಿಂದ ಹೊಸದಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೊಂಬೆಗಳು ಬಂದು ಗಿಡವು ಎಷ್ಟೋ ಬುಶಿಯಾಗಿ (ದಟ್ಟವಾಗಿ) ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಕೀಟಬಾಧೆ/ರೋಗಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚು. ಬಿಸಿಲು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೀಳದ ಕಾರಣ ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಉದುರಿಹೋಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಂಡದ ಕೆಳಗೆ ನೀರು ಹೊರಹೋಗಲು ಡ್ರೈನೇಜ್ ರಂಧ್ರಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಇವೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಗಿಡದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ
ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಗಿಡದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ
ನೀರು ನಿಂತುಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರುಗಳು ಕೊಳೆತುಹೋಗುತ್ತವೆ. ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ರೋಗಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಚಮಚ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ (ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ) ಅಥವಾ ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ ಬೆರೆಸಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಕಳೆಗಟ್ಟುತ್ತಾ ಬರುತ್ತವೆ. ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಉದುರಿದ ಹಳೆಯ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ತೆಗೆಯುತ್ತಿರಬೇಕು. ಇನ್ನು ಗೊಬ್ಬರಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಗುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ತುಳಸಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು. ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ, ಒಣಗಿಸಿದ ಬಳಸಿದ ಟೀ ಪುಡಿ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಪ್ಸಮ್ ಸಾಲ್ಟ್ (Epsom Salt) ಬೆರೆಸಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಗಿಡದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕು.
ಹಾಲು ತುಳಸಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಅಮೃತ ಸಮಾನ
ಹಾಲು ತುಳಸಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಅಮೃತ ಸಮಾನ
ಇವೆಲ್ಲವೂ ಗಿಡದ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ಹೊಸ ಕೊಂಬೆಗಳು ಬರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ದ್ರವ ರೂಪದ ಗೊಬ್ಬರ (Liquid Fertilizer) ಎಂದರೆ ಹಾಲು. ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಪ್ ಹಸಿ ಹಾಲು ಅಥವಾ ಕಾಯಿಸಿದ ಹಾಲನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ತೆಳುವಾಗಿ ಮಾಡಿ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹೊಯ್ಯಬೇಕು. ಈ ಹಾಲಿನ ಮಿಶ್ರಣವು ತುಳಸಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಅಮೃತದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಸಾಕು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಮುಗುಳ್ನಗುತ್ತದೆ.
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