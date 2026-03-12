ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲೂ ತಂಪಾಗಿರಬೇಕೇ? ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಬೆಸ್ಟ್
Why Wear White in Summer: ಸರಿಯಾದ ಉಡುಪಿನ ಆಯ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ದಿನವಿಡೀ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆಗೆ ಯಾವ ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ಗಳು ಸೂಕ್ತ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲೂ ತಂಪಾಗಿರಲು
ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ತಾಪಮಾನವು ವೇಗವಾಗಿ ಏರತೊಡಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಂಪಾಗಿರಲು ಜನರು ನಾನಾ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಉಡುಪುಗಳ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಟ್ಟೆಯ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ (fabric) ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೆಖೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಸರಿಯಾದ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿರಬಹುದು.
ತಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳೇಕೆ?
ವಿಭಿನ್ನ ಬಣ್ಣಗಳು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಬಣ್ಣಗಳು ಶಾಖವನ್ನು ಪ್ರತಿಫಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಶಾಖವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣವೇ ಬೆಸ್ಟ್
ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣವು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ತನ್ನೊಳಗೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ದೇಹವು ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ತಂಪು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಶರ್ಟ್, ಕುರ್ತಾ ಅಥವಾ ಡ್ರೆಸ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಆರಾಮದಾಯಕ.
ತಿಳಿ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಸ್ಟೆಲ್ ಬಣ್ಣವು ಉತ್ತಮ
ಕೇವಲ ಬಿಳಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ತಿಳಿ ಬಣ್ಣಗಳು ಕೂಡ ಬೇಸಿಗೆಗೆ ಉತ್ತಮ. ತಿಳಿ ನೀಲಿ, ತಿಳಿ ಗುಲಾಬಿ, ಹಳದಿ, ಕ್ರೀಮ್, ಬೇಜ್ ಮತ್ತು ಆಕಾಶ ನೀಲಿಯಂತಹ ಬಣ್ಣಗಳು ದೇಹವು ತಂಪಾಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಬಣ್ಣಗಳು ನೋಡಲು ಹಿತವೆನಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿಯೂ ಫ್ರೆಶ್ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತವೆ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಾದರೆ ತಿಳಿ ಹಸಿರು, ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಅಥವಾ ಮಿಂಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇವು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿಯೂ ಇರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಶಾಖದ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಯಾವ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು?
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಢ ಬಣ್ಣದ (Dark colors) ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಕಪ್ಪು, ಗಾಢ ನೀಲಿ, ಗಾಢ ಕಂದು ಮತ್ತು ಗಾಢ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಗಳು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ (Absorb). ಇದರಿಂದ ದೇಹವು ಬೇಗನೆ ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೆವರುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಿರುಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ತೊಂದರೆಯುಂಟು ಮಾಡಬಹುದು.
ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು?
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಬಣ್ಣ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬಟ್ಟೆಯ ವಿಧವೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆ : ಇದು ಗಾಳಿಯಾಡಲು ಬಿಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೆವರನ್ನು ಬೇಗನೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಲಿನಿನ್ : ಇದು ಹಗುರ ಮತ್ತು ತಂಪಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬೇಸಿಗೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ.
ಖಾದಿ ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆ: ತಿಳಿಯಾದ ಖಾದಿ ಅಥವಾ ರೇಷ್ಮೆ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಕೂಡ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಆರಾಮ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಡಿಲವಾದ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯಾಡುವಂತಹ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಯಾವ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು?
ಅತಿಯಾದ ಬಿಗಿಯಾದ (Tight) ಬಟ್ಟೆಗಳು ಬೆವರುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಸಿರುಕಟ್ಟುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್: ಪಾಲಿಯೆಸ್ಟರ್ ಅಥವಾ ನೈಲಾನ್ನಂತಹ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಶಾಖವನ್ನು ಹೊರಹೋಗಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.
ದಪ್ಪನೆಯ ಡೆನಿಮ್: ಭಾರವಾದ ಡೆನಿಮ್ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಶಾಖವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಜೀನ್ಸ್ ಧರಿಸಲೇಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ, ಸಡಿಲವಾದ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಜೀನ್ಸ್ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.