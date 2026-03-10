Summer Tips: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕೂಲ್ ಆಗಿಡಲು ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು
Keep home cool in summer: ಬೇಸಿಗೆ ಶುರುವಾಯಿತೆಂದರೆ ಹೊರಗಿನ ಬಿಸಿಲನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಕಷ್ಟ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಮನೆಗಳ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇರುವುದು ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸರಳ ಟಿಪ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಯನ್ನು ತಂಪಾಗಿಡುವ ಕೆಲವು ಟಿಪ್ಸ್
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡುವುದು ಉತ್ತಮ
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಮನೆಯ ಕಿಟಕಿ, ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ತೆರೆದಿಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತು ಗಾಳಿ ತಂಪಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬರುವಂತೆ ಕಿಟಕಿ ತೆರೆದರೆ, ಮನೆಯೊಳಗಿನ ಬಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಸಂಜೆ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರವೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಗಾಳಿ ಬರುವಂತೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿಟ್ಟರೆ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣ ತಂಪಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿನ ಬಿಸಿಗಾಳಿ ಒಳಗೆ ಬರದಂತೆ ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಗಿಡಗಳಿದ್ದರೆ ಒಳಿತು
ಹುಲ್ಲು, ತಾಳೆ ಚಾಪೆ ಅಥವಾ ಬಿದಿರಿನ ಕರ್ಟನ್
ಕಿಟಕಿಗಳಿಗೆ ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಒದ್ದೆ ಚಾಪೆಗಳನ್ನು ನೇತುಹಾಕುವುದು
ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಅಥವಾ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ನೀರು ಚೆಲ್ಲಿ ತಂಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವಿಧಾನ ಈಗಲೂ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತ. ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಟೆರೇಸ್ ಮೇಲೆ ನೀರು ಸಿಂಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವಾತಾವರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ತಂಪಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಕೆಲವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಟಕಿಗಳಿಗೆ ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಒದ್ದೆ ಚಾಪೆಗಳನ್ನು ನೇತುಹಾಕುವುದರಿಂದಲೂ ಗಾಳಿ ತಂಪಾಗುತ್ತದೆ.
ಗಾಳಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಡುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ
