ನಿಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರ್ಬೇಕಾ?, ಇಲ್ಲಿದೆ ಅದ್ಭುತ ಟ್ರಿಕ್
Gas cylinder saving tips: ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೇಗನೆ ಖಾಲಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನೀವು ಕೆಲವು ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹೊಂದಿರಬೇಕು, ಸೌದೆ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೇಗನೆ ಖಾಲಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನೀವು ಕೆಲವು ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಬರ್ನರ್ ಹೀಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ
ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಬರ್ನರ್ ಅನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೇಗನೆ ಖಾಲಿಯಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನೀವು ಏನನ್ನಾದರೂ ಬಿಸಿ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಜ್ವಾಲೆಯು ಪಾತ್ರೆಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಬರ್ನರ್ ಅನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯು ಶಾಖದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಬೇಕು
ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೌವ್ ಬರ್ನರ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡುವುದು ಸಹ ಮುಖ್ಯ. ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬರ್ನರ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಜ್ವಾಲೆಯ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಗಮನಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಗ್ಯಾಸ್ ಜ್ವಾಲೆಯು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬರ್ನರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಜ್ವಾಲೆಯು ಕೆಂಪು/ಹಳದಿ/ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬರ್ನರ್ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದರ್ಥ. ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರಬ್ ಬ್ರಷ್ ಬಳಸಿ ಬರ್ನರ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಅದು ಇನ್ನೂ ಹಾಗೆಯೇ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಬಳಸದಿರಿ
ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅನೇಕ ಜನರು ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಅಥವಾ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಅಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಇದ್ದರೆ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲವು ಆವಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ನೀವು ಗ್ಯಾಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಪಾತ್ರೆಗಳು ಒಣಗಿರಲಿ
ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಡುಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಬರ್ನರ್ ಮೇಲೆ ಇಡುವಾಗ ಒಣಗಿರಬೇಕು. ಅದು ಒದ್ದೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಆವಿಯಾಗಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಸ್ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ನೀರಿನ ಹನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಡುಗೆ ಪಾತ್ರೆಗಳು ನೀರನ್ನು ಆವಿಯಾಗಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನಿಲವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಪ್ಯಾನ್ ಬಿಸಿಯಾದ ನಂತರ ನೀವು ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕವೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಉಳಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತೆ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.