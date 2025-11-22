ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕಮೋಡ್ ಅದೆಷ್ಟೇ ಕೊಳಕಾಗಿದ್ರೂ ಈ ರುಚಿಕರ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ
Natural toilet cleaner: ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕಮೋಡ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳಿವೆಯೇ?, ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ನಿಮಗೆ ದುಬಾರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ನಾವು ತಿಂದು ಎಸೆಯುವ ಈ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ.
ದುಬಾರಿ ಕ್ಲೀನರ್ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ
ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕಮೋಡ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದರೂ ಸಹ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಲೆಗಳು ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ಈ ಮೊಂಡುತನದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಅನೇಕ ಜನರು ವಿವಿಧ ದುಬಾರಿ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಈ ದುಬಾರಿ ಕ್ಲೀನರ್ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾವು ತಿಂದು ಬಿಸಾಕುವ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದಲೂ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕಮೋಡ್ ಅನ್ನು ಕನ್ನಡಿಯಂತೆ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ..
ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದರೂ ಕಲೆಗಳು ಹೋಗಲ್ಲ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದರೆ ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಬೇಗನೆ ಮನೆಯಾದ್ಯಂತ ಹರಡುತ್ತವೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದರೂ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕಮೋಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹಳದಿ ಕಲೆಗಳು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಕ್ಲೀನರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲ್ಲ.
ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ
ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕೊಳಕು
ಹೌದು, ನಿಮ್ಮ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕಮೋಡ್ನಿಂದ ಮೊಂಡುತನದ ಕಲೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ನೀವು ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಬಳಸಬಹುದು. ನಾವು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವೆಂದು ಎಸೆಯುವ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕೊಳಕು ಮತ್ತು ಕಲೆ ತೆಗೆಯುವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕಲೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು.
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಸಿದ್ಧ
ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲು ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ಗೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ದಪ್ಪ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಂಪೂ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ. ಅಷ್ಟೆ.. ನಿಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ನೋಡಿ...
ಈಗ ಈ ಕ್ಲೀನರ್ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕಮೋಡ್ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯಿರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬಿಡಿ ಮತ್ತು ಬ್ರಷ್ನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ. ನಂತರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮೊಂಡುತನದ ಕಲೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಈ ಸರಳ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ನೋಡಿ.
