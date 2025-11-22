ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ಗೂ, ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಗೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು? ಇವರಿಗೆ ಸಿಗೋ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೇನು?
ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಈ ಲೇಖನ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. 'ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಸುಂದರ' ಮತ್ತು 'ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಸೌಂದರ್ಯ' ಎಂಬ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯಗಳು, ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಸುತ್ತುಗಳು ಹಾಗೂ ಈ ಕಿರೀಟಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ಭಾರತೀಯರ ಪಟ್ಟಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಮೆಕ್ಸಿಕೋದ ಫಾತಿಮಾ ಬೋಸ್
ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತು ನಡೆದಿದ್ದು, ಮೆಕ್ಸಿಕೋದ ಫಾತಿಮಾ ಬೋಸ್ ಕಿರೀಟವನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ಮೂವರು ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್
ಇದುವರೆಗೆ ಭಾರತದ ಮೂವರು ಸುಂದರಿಯರು ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 1994ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಸೇನ್, 2000ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಲಾರಾ ದತ್ತಾ ಹಾಗೂ 2021ರಲ್ಲಿ ಹರ್ನಾಜ್ ಸಂಧು ಈ ಕಿರೀಟ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಭಾರತದ ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿಜೇತರು
ಇನ್ನು ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿಜೇತರ ಕುರಿತು ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದುವರೆಗೆ ಆರು ಮಂದಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಈ ಕಿರೀಟ ದಕ್ಕಿದೆ. 1966: ರೆಟ್ ಫರಿಯಾ, 1994: ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ, 1997: ಡಯಾನಾ ಹೇಡನ್, 1999: ಯುನೈಟೆಡ್ ಫೇಸಸ್, 2000: ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಹಾಗೂ 2017: ಮಾನುಷಿ ಚಿಲ್ಲರ್ಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಎಂದೇ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಭುವನ ಸುಂದರಿ ಎಂದರೂ, ಮಿಸ್ ಅರ್ಥ್ ಎನ್ನುವ ಬೇರೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯೂ ಇದೆ. ಅದೇನೇ ಇದ್ದರೂ ಸದ್ಯ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ (Miss Universe and Miss World) ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಏನಿದರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ?
ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎರಡೂ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಪಿತ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವು ಜನರು ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಂದರೇನು?
ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು 1951 ರಲ್ಲಿ ಎರಿಕ್ ಮಾರ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಮೊದಲ ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು 1951 ರಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಡನ್ನ ಕಿಕಿ ಹಾಕಾನ್ಸನ್ ಗೆದ್ದರು. ಭಾರತವು 1966 ರಲ್ಲಿ ರೀಟಾ ಫರಿಯಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿತು.
ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಎಂದರೇನು?
ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು 1952 ರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಮೂಲದ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಆರ್ಮಿ ಕುಸೆಲಾ ಗೆದ್ದರು. 1994 ರಲ್ಲಿ ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸುಂದರಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಈ ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಉದ್ದೇಶವೇನು?
ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಂತಹ ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಥೀಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು "ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಸುಂದರ" ದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ. ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು "ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಸೌಂದರ್ಯ" ದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯ, ದಾನ ಮತ್ತು ಲೋಕೋಪಕಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಸುತ್ತುಗಳು
ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಈಜುಡುಗೆ ಸುತ್ತು, ಸಂಜೆ ನಿಲುವಂಗಿ, ಪರಿಚಯ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಸುತ್ತು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುತ್ತುಗಳ ಮೂಲಕ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.
ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಸುತ್ತುಗಳು
ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಪ್ರತಿಭಾ ಸುತ್ತು, ಕ್ರೀಡಾ ಸವಾಲು, ಹೆಡ್-ಟು-ಹೆಡ್ ಸವಾಲು ಮತ್ತು ಬಹು-ಹಂತದ ಅರ್ಹತೆಯಂತಹ ಸುತ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು.
