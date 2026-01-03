ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಬ್ರಷ್ ಮಾಡದೇ ಕೊಳಕಾದ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು
Toilet Cleaning Hack: ದುಬಾರಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಬಳಸಿದ ನಂತ್ರವೂ ಮೊಂಡುತನದ ಕಲೆಗಳು ಮತ್ತು ವಾಸನೆ ಹಾಗೇ ಇದ್ದರೆ ಅಯ್ಯೋ ಮತ್ತೆ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅನ್ನೋ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ. ಇನ್ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಫ್ಲಶ್ನೊಂದಿಗೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆಂದು ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ..
ಎಷ್ಟೇ ಕೊಳಕಿದ್ದರೂ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ
ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಾಗಲೀ, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಾಗಲೀ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೂ ಅವರು ಬಯಸಿದ ಹೊಳಪು ಮತ್ತು ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನು ಮುಟ್ಟದೆಯೇ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಬಹುದು ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಊಹಿಸಿದ್ದೀರಾ?. ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಪೂನಂ ಸಿಂಗ್ ಅಂತಹ ಒಂದು "ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಕ್" ಅನ್ನು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಕೊಳಕಿದ್ದರೂ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ.
ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಇಷ್ಟೇ
ಹೌದು. ಕೇವಲ ಉಪ್ಪು, ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ಕರ್ಪೂರದಂತಹ ಸರಳ ಅಡುಗೆಮನೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ದ್ರಾವಣವು ಮೊಂಡುತನದ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದಲ್ಲದೆ, ಶೌಚಾಲಯವು ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಫ್ಲಶ್ನೊಂದಿಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ಹೊಸದೇನೋ ಎನ್ನುವಂತೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿರಿ.
ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡದೆಯೇ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ
ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಇಷ್ಟೇ.. ಮೊದಲು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಸುರಿಯಿರಿ. ಇದಕ್ಕೆ 2 ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು 1 ಚಮಚ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಸೇರಿಸಿ. ಉಪ್ಪು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರೆ, ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಮೊಂಡುತನದ ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಕಲೆಗಳನ್ನು ಒಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮಿಶ್ರಣವು ಶೌಚಾಲಯದ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡದೆಯೇ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದು.
24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಫ್ರೆಶ್ ಇರುತ್ತೆ
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ಪೂರವನ್ನು ಪುಡಿಮಾಡಿ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ. ಕರ್ಪೂರವೂ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಸುವಾಸನೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸವನ್ನು ಹಿಂಡಿ. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಕೊಳೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ತಾಜಾತನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕರ್ಪೂರ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ತಾಜಾ ವಾಸನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲೀನರ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪವರ್ಫುಲ್
ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿದ ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಹಳೆಯ, ಸಣ್ಣ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಗೆ ಸುರಿಯಿರಿ. ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿಸಲು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಸೇರಿಸಿ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲೀನರ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪವರ್ಫುಲ್.
ಫ್ಲಶ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ನ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ
ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮಿಶ್ರಣ ಸಿದ್ಧವಾದ ನಂತರ ಬಾಟಲಿ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ. ಸೂಜಿ ಅಥವಾ ಮೊಳೆಯನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬಾಟಲಿಯ ಮುಚ್ಚಳದಲ್ಲಿ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ. ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈಗ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಶೌಚಾಲಯದ ಫ್ಲಶ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ನ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಈ ಬಾಟಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ದ್ರಾವಣ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
ನೀರು ಪ್ಲೇನ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ
ನೀವು ಫ್ಲಶ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಹೊರಬರುವ ನೀರು ಪ್ಲೇನ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ಉಪ್ಪು, ಸೋಡಾ, ನಿಂಬೆ ಮತ್ತು ಕ್ಲೀನರ್ ಸಾರದ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ನೀರು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪಾಟ್ ಸುತ್ತಲೂ ಸಂಚರಿಸುತ್ತದೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕರ್ಪೂರವು ನಿಮ್ಮ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನು ತಾಜಾವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ.
