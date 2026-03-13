ಸ್ಟೌವ್ ಹಚ್ಚೋ ಮುನ್ನವೇ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ.. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಶೇ.20ರಷ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಉಳಿಸಬಹುದು
Save cooking gas: ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಸರಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸುಮಾರು ಶೇ. 15 ರಿಂದ 20 ರಷ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಉಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ?.
ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಬಳಸಿ
ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ (LPG) ಎಂಬುದು ಇಂದು ಪ್ರತಿ ಮನೆಯ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಿರುವ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವ ಪೂರೈಕೆಯ ವ್ಯತ್ಯಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬವೂ ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಬಳಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದೀಗ ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಪೇರಿ ತಜ್ಞರೊಬ್ಬರು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬರ್ನರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು
ಅನೇಕ ಜನರು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ ಖರೀದಿಸಿದ ನಂತರ ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಬರ್ನರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಧೂಳು ಮತ್ತು ಜಿಡ್ಡು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದರಿಂದ ಅನಿಲವು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ಅನಿಲದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬರ್ನರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ಟೌವ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿಸುವುದು ಅದರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹಳೆಯ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೈಪ್ಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದರಿಂದ ಸೋರಿಕೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಂಭವನೀಯ ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.
ಪ್ಲೇಟ್ ಮುಚ್ಚೋದು ಮರೆಯದಿರಿ
ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆಯ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದಲೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಉಳಿಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪಾತ್ರೆಯ ಮೇಲೆ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಶಾಖವು ಹೊರಹೋಗದಂತೆ ತಡೆಯಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಆಹಾರವು ವೇಗವಾಗಿ ಬೇಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಳಕೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಫಸ್ಟ್ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ
ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಸ್ಟೌವ್ ಹಚ್ಚಿದ ನಂತರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಉರಿ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಮಸಾಲೆ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವುದರಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಡುಗೆ ಆರಂಭಿಸುವ ಮುನ್ನವೇ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅಕ್ಕಿ ಅಥವಾ ಬೇಳೆಯಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಅಡುಗೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನೆನೆಸಿಟ್ಟರೆ ಅವು ಬೇಗನೆ ಬೇಯುತ್ತವೆ.
ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಬಳಕೆ
ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಬಳಸುವುದು ಗ್ಯಾಸ್ ಉಳಿಸಲು ಇರುವ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಾತ್ರೆಗಳಿಗಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬೇಯಿಸಲು ಕುಕ್ಕರ್ ಬಳಸಬಹುದು; ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಬೇಯಿಸುವಾಗಲೇ ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಬೇಳೆ ಅಥವಾ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಬೇಯಿಸಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸುವುದರಿಂದ ಅವು ಕಡಿಮೆ ಇಂಧನದಲ್ಲಿ ಬೇಗನೆ ಬೇಯುತ್ತವೆ.
ಸರಳ ಕ್ರಮಗಳು
ಈ ಸರಳ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸುಮಾರು ಶೇ. 15 ರಿಂದ 20 ರಷ್ಟು ಅನಿಲವನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು. ಇದು ಕೇವಲ ಹಣದ ಉಳಿತಾಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಮನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುರಕ್ಷತೆ ನೀಡಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
