Golden brown dosa tips: ದೋಸೆ ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಹೋಟೆಲ್ನಂತೆ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅನೇಕರ ದೂರು. ದೋಸೆ ಕೆಂಪಗೆ, ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ, ರುಚಿಯಾಗಿ ಬರಲು ಕೇವಲ ಹಿಟ್ಟು ರುಬ್ಬಿದರೆ ಸಾಲದು, ಅದರ ಅಳತೆ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನದಲ್ಲೂ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಗಳಿವೆ.
ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೋಸೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಆ ಗರಿಗರಿತನ ಅಥವಾ ಆಕರ್ಷಕ ಬಣ್ಣ ಏಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೃಹಿಣಿಯರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಹೊರಗಿನ ದೋಸೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿನ್ನುವಾಗ ನಮಗೆ ಬೇಸರವಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ, ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ನೀವೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ರುಚಿಯಾದ ಮತ್ತು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ದೋಸೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಅಳತೆ
ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿರಲಿ. ಕೆಳಗಿನ ಅಳತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ
ಅಕ್ಕಿ: 2 ಕಪ್
ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ: 1/2 ಕಪ್
ಕಡಲೆಬೇಳೆ: 1 ದೊಡ್ಡ ಚಮಚ (ದೋಸೆಗೆ ಹೊಂಬಣ್ಣ ನೀಡಲು)
ಮೆಂತ್ಯ ಕಾಳು: 1/2 ಚಮಚ (ರುಚಿ ಮತ್ತು ಘಮಕ್ಕಾಗಿ)
ಅವಲಕ್ಕಿ: 1/2 ಕಪ್ (ದೋಸೆ ಮೃದುವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾಗಿ ಬರಲು)
ಹಿಟ್ಟು ತಯಾರಿಸುವಾಗ ನೆನಪಿರಲಿ ಈ 5 ಸೂತ್ರಗಳು
ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆ
ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಬೇಳೆಗಳನ್ನು ರುಬ್ಬುವ ಮುನ್ನ ಕನಿಷ್ಠ 3 ಬಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಇದರಿಂದ ಹಿಟ್ಟು ಬಿಳಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ನೆನೆಯುವ ಸಮಯ
ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 5 ರಿಂದ 6 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವಂತೆ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಅವಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ರುಬ್ಬುವ 10 ನಿಮಿಷ ಮೊದಲು ನೆನೆಸಿದರೆ ಸಾಕು.
ರುಬ್ಬುವ ಹದ
ಹಿಟ್ಟು ರುಬ್ಬುವಾಗ ತುಂಬಾ ನೀರು ಬಳಸಬೇಡಿ. ಹಿಟ್ಟು ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ನುಣ್ಣಗೆ ಇರಲಿ. ನೀರು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ದೋಸೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ಹುದುಗು ಬರಿಸುವುದು (Fermentation)
ರುಬ್ಬಿದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅಥವಾ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಇಡಿ. ಹಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಬ್ಬಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ದೋಸೆ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸುವುದು
ಹಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಬ್ಬಿದ ನಂತರ, ದೋಸೆ ಹಾಕುವ ಮೊದಲು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಹದವಾಗಿ ಕಲಸಿ.
ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಟಿಪ್ಸ್
ಗಟ್ಟಿ ಅವಲಕ್ಕಿ ಬಳಸುವವರಾದರೆ 10 ನಿಮಿಷ ನೆನೆಸಿ, ಪೇಪರ್ ಅವಲಕ್ಕಿ ಆದರೆ 2 ನಿಮಿಷ ನೆನೆಸಿದರೆ ಸಾಕು.
ದೋಸೆ ಹಂಚಿನ ಮೇಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕುವ ಮೊದಲು ಹಂಚು ಅತಿಯಾಗಿ ಕಾಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ (ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಚಿಮುಕಿಸಿ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿ).
ಈ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಕೇವಲ ಪ್ಲೈನ್ ದೋಸೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ರುಚಿಯಾದ ಉತ್ತಪ್ಪ ಕೂಡ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
