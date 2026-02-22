ಬಕೆಟ್, ಮಗ್ ಗಲೀಜಾಗಿದ್ರೆ ಉಜ್ಜಿ ಉಜ್ಜಿ ಕೈ ನೋಯಿಸಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್
Home remedies for dirty buckets: ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಕೆಟ್, ಮಗ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಕಲೆಗಳು ಬಕೆಟ್ ಹಳೆಯದಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಮನೆಗೆ ಅತಿಥಿಗಳು ಬಂದಾಗ ಮುಜುಗುರ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಹಠಮಾರಿ ಕಲೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ ಕೆಲವು ಅದ್ಭುತ ದೇಸಿ ಮನೆಮದ್ದಿನ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಹೊಸದರಂತೆ ಕಾಣಲು
ಬಾತ್ರೂಂನಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆಯ ಬಕೆಟ್-ಮಗ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಹೊಸದರಂತೆ ಕಾಣಲು ಈ ದೇಸಿ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಯವರೂ ಸಹ ಇದರ ರಹಸ್ಯವೇನೆಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ.
ಕಲೆಗಳು ಸಂಗ್ರಹ
ಬಾತ್ರೂಂನಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಬಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಮಗ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಬಿಳಿ, ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ, ಸಾಬೂನಿನ ಪದರ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಕಲೆಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತವೆ. ಇವು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮನೆಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಅತಿಥಿಗಳು ಬಂದಾಗ ಮುಜುಗರ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಗಡಸು ನೀರು
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತದ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಡಸು ನೀರು (Hard Water) ಬರುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಮಗ್ ಎರಡರ ಮೇಲೂ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಬಿಳಿ ಕಲೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಷ್ಟವೆನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸುಲಭವಾದ ದೇಸಿ ಮನೆಮದ್ದುಗಳಿಂದ ನೀವು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಠಮಾರಿ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಬಹುದು.
ಸುಲಭ ಪರಿಹಾರ
ಬಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಮಗ್ ಮೇಲಿರುವ ಈ ಹಠಮಾರಿ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರಲಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಇವುಗಳನ್ನು ಬಿಸಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇವು ಪುಕ್ಕಟೆಯಾಗಿ ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ.
ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು
ನೀವು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ 2 ಚಮಚ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಹಿಂಡಿ. ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕಲೆ ಇರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ 10-15 ನಿಮಿಷ ಬಿಡಿ. ನಂತರ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ನಿಂದ ಉಜ್ಜಿ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದರೆ ಬಕೆಟ್-ಮಗ್ಗಳು ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ.
ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್
ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್ ಕೂಡ ಈ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ನೀವು 1 ಕಪ್ ವಿನೆಗರ್ನಲ್ಲಿ 1 ಚಮಚ ಡಿಶ್ವಾಶ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬೆರೆಸಿ ಸ್ಪಂಜಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚಿ. ಕೇವಲ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಉಜ್ಜಿ ತೊಳೆದರೆ ಸಾಬೂನಿನ ಪದರ ಮತ್ತು ವಾಸನೆ ಎರಡೂ ಇಲ್ಲದಂತಾಗುತ್ತವೆ.
ಬಿಳಿ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್
ಇವುಗಳಲ್ಲದೆ ನೀವು ಬಿಳಿ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕಲೆಯ ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಚ್ಚಿ. ನಂತರ 5 ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಬಳಿಕ ಬ್ರಷ್ನಿಂದ ಉಜ್ಜಿ. ಈ ವಿಧಾನವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಿಳಿ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.
ಬಿಸಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು
ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಲೆಗಳು ತುಂಬಾ ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಹಠಮಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಬಕೆಟ್ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ 2-3 ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ. ಇದನ್ನು 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಬ್ರಷ್ನಿಂದ ಉಜ್ಜಿ. ಇದರಿಂದ ಕಲೆಗಳು ಸಡಿಲಗೊಂಡು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತವೆ.
ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ನೀರು
ಹಠಮಾರಿ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ನೀವು ಬ್ಲೀಚ್ ನೀರನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ಬ್ಲೀಚ್ನಿಂದ ಕಲೆಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಾಗ ನೀವು ಕೈಗಳಿಗೆ ಗವಸುಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ.
ನಿರ್ವಹಣೆ
ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆಯಾದ್ರೂ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಡೆ ಗಮನ ನೀಡಿ. ಗಡಸು ನೀರಿನ ಕಲೆಗಳಿಂದ ಬಚಾವಾಗಲು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ವಿನೆಗರ್ ಬಳಸಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಬಕೆಟ್-ಮಗ್ಗಳನ್ನು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸುವುದರಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
