ಅಡುಗೆಮನೆಗೆ ಈ 10 ಬಣ್ಣ ಬಳಸಿ ನೋಡಿ.. ನೊಣ, ಸೊಳ್ಳೆ, ಜಿರಲೆಗಳು ಓಡಿಹೋಗುತ್ತವೆ
Kitchen paint colors: ಹಾನಿಕಾರಕ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಅಡುಗೆಮನೆ ಹೊಂದಲು ಬಯಸುವಿರಾ?. ಹಾಗಾದರೆ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಈ ಮೂಲಕ ಕೀಟಗಳು ಅಡುಗೆಮನೆಗೆ ಬರದಂತೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಹೇಗೆ ತಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಗೋಡೆಗಳ ಬಣ್ಣವು ಕೀಟ ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿ
ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೀಟಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರಿಗೂ ತಲೆನೋವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಪುಟ್ಟ ಕೀಟಗಳು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ಹರಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕೆಡಿಸುತ್ತವೆ. ನಂಬಲೇಬೇಕಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಗೋಡೆಗಳ ಬಣ್ಣವು ಇವುಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಬಲ್ಲದು. ಕೆಲವು ಬಣ್ಣಗಳು ಕೀಟಗಳನ್ನು ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡುಮಾಡುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯನ್ನು ಕೀಟ ಮುಕ್ತವಾಗಿಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಬಣ್ಣಗಳ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
1. ಆಕಾಶ ನೀಲಿ (Sky Blue)
ನೊಣಗಳು ಮತ್ತು ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಮೇಲ್ಮೈಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುತ್ತವೆ. ಕೀಟಗಳಿಗೆ ಈ ಬಣ್ಣವು ತೆರೆದ ಆಕಾಶದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅವು ಹೆದರುತ್ತವೆ.
2. ಸೇಜ್ ಗ್ರೀನ್ (Sage Green)
ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಶಾಂತತೆಗಾಗಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ. ಇಂತಹ ಮಂದ ಬಣ್ಣಗಳ ಕಡೆಗೆ ಇರುವೆಗಳು ಮತ್ತು ಜೀರುಂಡೆಗಳು ಆಕರ್ಷಿತವಾಗುವುದು ಕಡಿಮೆ.
6. ಸಾಫ್ಟ್ ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ (Soft Lavender)
ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಸಸ್ಯವು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವ ಗುಣ ಹೊಂದಿದೆ. ಪೇಂಟ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸನೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಇದರ ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣವು ಪತಂಗಗಳಂತಹ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.
3. ಹೊಳೆಯುವ ಬಿಳಿ (Bright White)
ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಬಣ್ಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳಕನ್ನು ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅನೇಕ ಕೀಟಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವುದೇ ನೆರಳು ಸಿಗದ ಕಾರಣ, ಕೀಟಗಳು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಾರಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ.
4. ಪಾರಿವಾಳ ಬೂದು (Dove Grey)
ತಂಪಾದ, ತಿಳಿ ಬೂದು ಬಣ್ಣವು ಅಡುಗೆಮನೆಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳಿಗೆ ಇದು ನೀರಸವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಕೀಟಗಳನ್ನು ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಉಷ್ಣತೆ ಅಥವಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಭಾವನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಚ್ಛ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಇದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
5. ಕ್ರೀಮಿ ವ್ಯಾನಿಲಾ (Creamy Vanilla)
ಗಾಢ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣವು ಜೇನುನೊಣಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದರೆ, ತಿಳಿ ಕ್ರೀಮ್ ಅಥವಾ ತಿಳಿ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣವು ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಣ್ಣವು ತುಂಬಾ ತಿಳಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೀಟಗಳು ಇದನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೋಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳನ್ನು ಆಮಂತ್ರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
7. ಆನೆ ದಂತದ ಬಣ್ಣ (Ivory)
ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದಂತೆಯೇ ಐವರಿ ಬಣ್ಣವೂ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಷ್ಣತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೆಳಕನ್ನು ಕೋಣೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಜೇಡಗಳು ಯಾರ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಬೀಳದೆ ಬಲೆ ನೇಯುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ತಾಜಾವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ.
8. ಮರಳಿನ ಬಣ್ಣ (Sandy Beige)
ಬೇಜ್ ಬಣ್ಣವು ಒಣ ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ಮರಳಿನಂತೆ ಕಾಣುವ ತಟಸ್ಥ ಬಣ್ಣವಾಗಿದೆ. ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಬಹುತೇಕ ಕೀಟಗಳು ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಕೊಳೆಯುವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಒಣ ಮರಳಿನ ಬಣ್ಣಗಳು ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಹಾರ ಅಥವಾ ತೇವಾಂಶ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಕೀಟಗಳಿಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ.
9. ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕೊಲೇಟ್ (Dark Chocolate)
ಗಾಢ ಕಂದು ಬಣ್ಣಗಳು ಕೀಟಗಳು ಒಳಗೆ ನುಸುಳುವ ಸಣ್ಣ ಬಿರುಕುಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಡಬಲ್ಲವು. ಅಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವು ಹಾರುವ ಕೀಟಗಳು ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಮೇಲ್ಮೈಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತವೆ. ಗಾಢ ಬಣ್ಣದ ಗೋಡೆಗಳು ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಂತಹ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ.
10. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಓಕ್ (Natural Oak)
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮರದ ಬಣ್ಣಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯ ನೊಣಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವುಡ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಬಣ್ಣಗಳು ಬಲವಾದ ತಡೆಗೋಡೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
