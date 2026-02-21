ಈ 10 ವಿಷ್ಯ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಯಾರೂ ಮನೆಗೆ ಸ್ನೇಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ತರುವ ಸಾಹಸ ಮಾಡಲ್ಲ
Houseplant Safety Tips: ಒಳಾಂಗಣ ಸಸ್ಯ ಎಂದಾಕ್ಷಣ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ನೆನಪಾಗುವುದು ಸ್ನೇಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ . ಇದು ನೋಡಲು ಸುಂದರ, ಜಾಗ ಕಡಿಮೆ ಸಾಕು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆರೈಕೆ ಬೇಕು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚಿನ ಗಿಡವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಗಿಡವನ್ನ ಮನೆಗೆ ತರುವ ಮುನ್ನ ಅದರ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ ನೋಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಹಲವು ಸವಾಲುಗಳಿವೆ
ಮನೆಗೆ ಅಂದ ನೀಡುವ ಒಳಾಂಗಣ ಸಸ್ಯಗಳ (Indoor Plants) ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ (Snake Plant) ಯಾವಾಗಲೂ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಇದು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅನೇಕರು ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ತರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಈ ಗಿಡದ ಹಿಂದೆ ಹತ್ತು ಹಲವು ಸವಾಲುಗಳು ಅಡಗಿವೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ?.
1. ಇದು ತುಂಬಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ
ನೀವು ಗಿಡ ಬೇಗನೆ ಬೆಳೆಯಲಿ ಎಂದು ಬಯಸುವವರಾದರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಬೇಸರ ತರಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ಹೊಸ ಎಲೆ ಬರಲು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಇಂಚು ಎತ್ತರ ಬೆಳೆಯಲು ಇದು ಕನಿಷ್ಠ 4 ರಿಂದ 6 ವಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
2. ಅತಿಯಾಗಿ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬೇಗನೆ ಕೊಳೆಯುತ್ತೆ
ಇದು ಮರುಭೂಮಿಯಂತಹ ಪ್ರದೇಶದ ಗಿಡವಾದ್ದರಿಂದ ತನ್ನ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ ಇದರ ಬೇರುಗಳು ತಕ್ಷಣ ಕೊಳೆತು ಗಿಡ ಸತ್ತುಹೋಗುತ್ತದೆ.
3. ಕತ್ತಲೆ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಇದು ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ
ಸ್ನೇಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕಬಲ್ಲದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ನಿಜವೇನೆಂದರೆ ಇದು ಬೆಳಕಿಲ್ಲದ ಕತ್ತಲೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಬದುಕಿರುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರೋಕ್ಷ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
4. ಭಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ಬೋದು
ಇದರ ಎಲೆಗಳು ದಪ್ಪಗಿದ್ದು, ನೀರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಭಾರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸಣ್ಣ ಅಥವಾ ಹಗುರವಾದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಗಿಡವು ಭಾರ ತಾಳಲಾರದೆ ಕುಂಡದ ಸಮೇತ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದುಹೋಗಬಹುದು.
5. ವಿಶೇಷ ಮಣ್ಣಿನ ಮಿಶ್ರಣ ಬೇಕು
ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು ಬೇಗನೆ ಹರಿದು ಹೋಗುವಂತಹ (Well-draining) ಕಳ್ಳಿ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ವಿಶೇಷ ಮಣ್ಣಿನ ಮಿಶ್ರಣ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು.
6. ಎಲೆಗಳ ತುದಿ ತುಂಬಾ ಚೂಪಾಗಿರುತ್ತೆ
ಇದರ ಎಲೆಗಳು ಕತ್ತಿಯಂತೆ ನೇರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಚೂಪಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಚುಚ್ಚುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಅಪಾಯವಾಗಿದೆ.
7. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿ
ಸ್ನೇಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಪೋನಿನ್ ಎಂಬ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶವಿರುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇದರ ಎಲೆಯನ್ನು ಕಚ್ಚಿದರೆ ಅಥವಾ ತಿಂದರೆ ವಾಂತಿ, ಭೇದಿ ಅಥವಾ ಚರ್ಮದ ಅಲರ್ಜಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
8. ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾದರೆ ಅದು ಶಾಶ್ವತ
ಒಮ್ಮೆ ಗಿಡದ ಎಲೆಯ ತುದಿ ಮುರಿದರೆ ಅಥವಾ ಹಾನಿಯಾದರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಸರಿಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಎಲೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ.
9. ಗಿಡದ ಕುಂಡವನ್ನೇ ಒಡಿಬೋದು
ಇದರ ಬೇರುಗಳು (Rhizomes) ತುಂಬಾ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಗಿಡ ದೊಡ್ಡದಾದಂತೆ ಬೇರುಗಳು ಕುಂಡದ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿ, ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಮಣ್ಣಿನ ಕುಂಡಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾಕುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿವೆ.
10. ಹೊರಗಡೆ ಬೆಳೆಸಿದರೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ
ನೀವು ಮನೆಯ ಬದಲಾಗಿ ಗಿಡವನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟರೆ, ಇದು ಅತಿಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಇದು ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಮ್ಮೆ ಹರಡಲು ಶುರುಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಕಷ್ಟ.
ಟಿಪ್ಸ್: ನೀವು ಸ್ನೇಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬದಲಾಗಿ ಮೃದುವಾದ ಎಲೆಗಳುಳ್ಳ ZZ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಇವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.