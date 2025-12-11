ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಯ ವಾಸನೆ, ಕೊಳೆ ಎರಡೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿರೊ ಟ್ರಿಕ್ ಇದು
Dustbin cleaning tips: ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ವಾಸನೆಯು ಅಡುಗೆಮನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಇಡೀ ಕೋಣೆಯಾದ್ಯಂತ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಕೆಲವು ಸರಳ ಮನೆಮದ್ದು
ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನು ದಿನವಿಡೀ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆದರೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಜನರು ಇಡೀ ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಹಳೆಯ ಕಸ, ತರಕಾರಿ ಸಿಪ್ಪೆಗಳು ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚುವುದರಿಂದ ತೇವಾಂಶದಿಂದಾಗಿ ಇದು ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಾಸನೆಯು ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ವಾಸನೆಯು ಅಡುಗೆಮನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಇಡೀ ಕೋಣೆಯಾದ್ಯಂತ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಸರಳ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ.
ವಿನೆಗರ್ ಮತ್ತು ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್
ನಿಮ್ಮ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ವಾಸನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ನೀವು ವಿನೆಗರ್ ಮತ್ತು ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಒಂದು ಕಪ್ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ವಿನೆಗರ್ (ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್) ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಶ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಸೇರಿಸಿ. ಈ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ನ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಚ್ಚಿ 5-10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಡಿ. ಕೈಗವಸುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಮತ್ತು ಬ್ರಷ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪಂಜಿನಿಂದ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ (ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸುವುದರಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಸಾಯುತ್ತವೆ).
ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ
ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಮತ್ತು ವಾಸನೆ-ನಿವಾರಕ ಏಜೆಂಟ್. ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಯೊಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ನಂತರ ಬ್ರಷ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಬಳಸಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಿ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಒಣಗಿಸಿ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಾಸನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ.
ನಿಂಬೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಮತ್ತು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು
ನಿಂಬೆ ಅಥವಾ ಕಿತ್ತಳೆ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ. ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೊಳೆದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಈ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿ. ಇದು ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಸಹ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ.
ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೂಡ ವಾಸನೆ ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ
*ಕಸವನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೊದಲು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ತುಂಬಿದಾಗ, ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
*ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಯ ಬಳಿ ಕಾಫಿ ಬೀಜ ಅಥವಾ ಪುಡಿಯಿಂದ ತುಂಬಿದ ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟಲನ್ನು ಇರಿಸಿ. ಇದು ಕಸದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
