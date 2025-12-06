ಮಸಾಲೆ ಪೌಡರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ವೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕ್ಕಿ ಸೇರಿಸಿ, ಅಡುಗೆ ರುಚಿ ಡಬ್ಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ
Kitchen tips and tricks: ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ಅನೇಕ ಜನರು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಸಾಲೆ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಮಸಾಲೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಏಕೆ ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಲೇಖನ ಓದಿ.
ಮಸಾಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಏಕೆ ಬೆರೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ?
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕಲಬೆರಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿವೆ. ಹಾಲು, ಚೀಸ್, ತುಪ್ಪ, ಬೆಲ್ಲ, ಅರಿಶಿನ, ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು...ಹೀಗೆ ಮುಂತಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಲಬೆರಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಏಕೆ, ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಮಸಾಲೆಗಳು ಸಹ ಕಲಬೆರಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿವೆ. ಕಲಬೆರಕೆ ಮಾಡಿದ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಮಸಾಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಏಕೆ ಬೆರೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಓದಿ.
ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ
ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯರು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಕುಟ್ಟುವಾಗ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ಅಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವಾಗಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ಆಗ ಮಸಾಲೆ ಪೌಡರ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವು ಕೆಡದಂತೆ ತಡೆಯಬಹುದು.
ಮಸಾಲೆ ಪೌಡರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಏಕೆ ಬೆರೆಸುತ್ತೇವೆ?
1. ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು
ಅಕ್ಕಿ ಮಸಾಲೆಗಳು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕುಟ್ಟಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.
2. ಉಂಡೆಗಳಿರಲ್ಲ
ಅಕ್ಕಿ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಸಮವಾಗಿ ಕುಟ್ಟಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಸಾಲೆಗಳು ಉಂಡೆಗಳಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
3. ರುಚಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ
ಅಕ್ಕಿ ಮಸಾಲೆಗಳ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಯಾವಾಗ ಸೇರಿಸಬೇಕು?
ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಕುಟ್ಟುವ ಮೊದಲು ಅಕ್ಕಿ ಸೇರಿಸಿ.
ಎಷ್ಟು ಸೇರಿಸಬೇಕು?
ಮಸಾಲೆಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, 1-2 ಚಮಚ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಮಸಾಲೆ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಮಸಾಲೆ ಪೌಡರ್ ಆಹಾರದ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಣ್ಣಗಳು ಅಥವಾ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಕಲಬೆರಕೆ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ ಮತ್ತು ವಾಂತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
