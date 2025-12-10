- Home
ಬಾಲಿವುಡ್ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯರು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಸಿನಿಮಾ; ಆದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಅವರೆಲ್ಲರ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು?
ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆಗಳು ತೀರಾ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿವೆ, ತಮಗೆ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಅಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರಾಣಿ ಆಫರ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಅವರು ರಾಣಿ ಅವರನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು.
ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್
ಕಂಗನಾ ರನೌತ್: ಯಶಸ್ಸಿನ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಜೋತು ಬೀಳದ ನಟಿ
ಬಾಲಿವುಡ್ ನ ಫೈರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕಂಗನಾ ರನೌತ್ ತಮ್ಮ ನೇರ ನಡೆ-ನುಡಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಇವರು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪಟ್ಟಿಯೂ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ಅವರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ‘ದ ಡರ್ಟಿ ಪಿಕ್ಚರ್’ ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ‘ಸುಲ್ತಾನ್’ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕಂಗನಾ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರು. ಕೇವಲ ಹಿಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಹೀರೋಗಳ ಸಿನಿಮಾವೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದೆ, ಸವಾಲಿನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಂಗನಾ ಅವರ ಶೈಲಿ. ಅವರ ಈ ಹಠವೇ ಮುಂದೆ ‘ಕ್ವೀನ್’ ಮತ್ತು ‘ತನು ವೆಡ್ಸ್ ಮನು’ ನಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬರಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಖನ್ನಾ
ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಖನ್ನಾ: ಆ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ!
ಇಂದು ಲೇಖಕಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರುವ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಪತ್ನಿ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಖನ್ನಾ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ. 'ಕುಚ್ ಕುಚ್ ಹೋತಾ ಹೈ' ಸಿನಿಮಾದ ಟೀನಾ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಬರೆದಿದ್ದೇ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಖನ್ನಾ (ಅವರ ಅಡ್ಡ ಹೆಸರು ಟೀನಾ) ಅವರನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು. ಆದರೆ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಆ ಆಫರ್ ಅನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು, ಅದು ಮುಂದೆ ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಪಾಲಾಯಿತು. ಇಂದು ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಖನ್ನಾ, "ಆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದು ನನ್ನ ಜೀವನದ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ," ಎಂದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ, ಆ ಸೋಲುಗಳೇ ಅವರನ್ನು ಇಂದು ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಲೇಖಕಿಯನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿವೆ.
ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ
ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ: 'ಬಾಜಿಗರ್' ಚಿತ್ರದ ಲೀಡ್ ರೋಲ್ ಮಿಸ್!
ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ನೀಡಿದ ಸಿನಿಮಾ ‘ಬಾಜಿಗರ್’. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಜೋಲ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆ ಲೀಡ್ ರೋಲ್ ಕಾಜೋಲ್ ಪಾಲಾಯಿತು. ಆದರೂ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅದೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಬಲವಾದ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ತಮಗೆ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ಕೈತಪ್ಪಿತು ಎಂದು ಕೊರಗದೆ, ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಇಂದು ಬಾಲಿವುಡ್ ನ ಪ್ರಮುಖ ತಾರೆಯಾಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ: 'ರಾಜಾ ಹಿಂದುಸ್ತಾನಿ'ಯ ಅಸಲಿ ಆಯ್ಕೆ!
ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಭಿನ್ನ. ಕರೀಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಪಟ್ಟ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾ ‘ರಾಜಾ ಹಿಂದುಸ್ತಾನಿ’ಗೆ ಮೊದಲು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅಂತೆ! ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ‘ಕುಚ್ ಕುಚ್ ಹೋತಾ ಹೈ’ ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಇವರೇ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಈ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ‘ಚಲ್ತೆ ಚಲ್ತೆ’ ಚಿತ್ರದಿಂದಲೂ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಹೊರಬಂದರು, ಆಗ ಆ ಅವಕಾಶ ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಪಾಲಾಯಿತು. ತಮಗೆ ಯಾವುದು ಸೂಕ್ತ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರಿಗಿದ್ದ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಅವಕಾಶಗಳು ಇತರ ನಟಿಯರ ಏಳಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು.
ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ
ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ: ಬಟ್ಟೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದ ನಟಿ!
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ‘ಕುಚ್ ಕುಚ್ ಹೋತಾ ಹೈ’. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಶಾರುಖ್, ಕಾಜೋಲ್ ಮತ್ತು ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರ ತ್ರಿಕೋನ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯನ್ನು ಯಾರೂ ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ 'ಟೀನಾ' ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲವಂತೆ! ಹೌದು, ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆಗಳು ತೀರಾ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿವೆ, ತಮಗೆ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಅಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರಾಣಿ ಆಫರ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಅವರು ರಾಣಿ ಅವರನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಮುಂದೆ ಅದೇ ಪಾತ್ರ ರಾಣಿ ಅವರನ್ನು 'ಯೂತ್ ಐಕಾನ್' ಆಗಿ ಬದಲಿಸಿದ್ದು ಈಗ ಇತಿಹಾಸ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಫರ್ಹಾನ್ ಅಖ್ತರ್ ಅವರ ‘ದಿಲ್ ಚಾಹತಾ ಹೈ’ ಚಿತ್ರವನ್ನೂ ರಾಣಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಹಲವರಿಗೆ ತಿಳಿಯದ ಸಂಗತಿ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯರ ಈ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ನಷ್ಟ ಉಂಟುಮಾಡಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿವೆ ಎಂಬುದು ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ.
