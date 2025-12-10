ಇರುವೆಗಳು ಸಿಹಿತಿಂಡಿಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವು ಸಿಹಿ ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ ಓಡೋಡಿ ಬರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಸಕ್ಕರೆ ಅಥವಾ ಸಿಹಿ ಡಬ್ಬಿಯೊಳಗೆ ಇರುವೆಗಳು ನುಗ್ಗಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆಯೇ?.
ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಸ್ವೀಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋದನ್ನ ನೀವು ಉಳಿಸಬಹುದು.
ರುವೆಗಳು ಸಿಹಿ ಡಬ್ಬಿ ಒಳಹೊಕ್ಕರೆ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಹೇಗಂತೀರಾ?.
ಮೊದಲು ಡಬ್ಬಿಯಿಂದ ಸಕ್ಕರೆ ಅಥವಾ ಸ್ವೀಟ್ ತೆಗೆದು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ.
ಈಗ ಈ ಬಟ್ಟಲನ್ನು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಇದರ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟಲು ಇಡಬಹುದು.
ನೀರಿನ ಶಾಖವು ಎಲ್ಲಾ ಇರುವೆಗಳು ಸ್ವೀಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇರುವೆಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಇದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾದ ಪರಿಹಾರ. ಸಮಸ್ಯೆ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತೆ.
ಗಾಳಿಯಾಡದ ಡಬ್ಬಿ, ಲವಂಗ, ಏಲಕ್ಕಿ, ಬೇ ಲೀಫ್ಗಳಂತಹ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಮಸಾಲೆಗಳ ತುಂಡುಗಳ ಬಳಕೆಯೂ ಇರುವೆಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ.
