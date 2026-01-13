ಸೋಪ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಬ್ರಷ್ ಏನೂ ಬೇಡ.. ಒಂದು ಚಮಚ ಅಕ್ಕಿ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಬಾಟಲ್ ಒಳಗಿನ ಕೊಳೆ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್
ಬಾಟಲಿಗಳ ಒಳಭಾಗ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ
ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಬಾಟಲಿಯಿಂದ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ, ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವವರು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಸ್ಟೀಲ್, ಗಾಜು, ತಾಮ್ರ ಅಥವಾ ಫೈಬರ್ ಆಗಿರಲಿ, ಅನೇಕ ಜನರು ಬಾಟಲಿಗಳ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.
ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ
ಕೆಲವರು ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಕೇತವಲ್ಲ. ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಮಾತ್ರ ತೊಳೆಯುವುದು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಳಭಾಗವನ್ನು ಸಹ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು.
ಒಳಭಾಗವು ಜಿಗುಟಾಗಿ ಕೊಳಕಾಗುತ್ತೆ
ಅಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಥರ್ಮೋಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸುರಿದಾಗ ಒಳಭಾಗವು ಜಿಗುಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ನಂತರ ಕೊಳಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬೆಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು.
ಈ ವಿಧಾನ ಬಹಳ ಸುಲಭ
ನೀವು ಬಾಟಲಿಗಳ ಒಳಗೆ ಸೋಪ್, ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್, ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹಾಕಿ ಬ್ರಷ್ನಿಂದ ತೊಳೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಸೋಪ್, ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ದ್ರವದ ವಾಸನೆ ಬೇಗನೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೊಳೆಯಬಹುದು. ಈ ವಿಧಾನ ಬಹಳ ಸುಲಭ. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.
ಬಾಟಲಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕಿ
ನಿಮ್ಮ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಸೋಪು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಒಳಗಿನಿಂದ ಕೊಳೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಒಂದು ಸರಳ ತಂತ್ರವಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲು ನೀವು ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಮಚ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕಿ. ನಂತರ ಒಂದು ಚಮಚ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು 1 ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ. ನಂತರ ಬಾಟಲಿಗೆ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ. ನಂತರ ನೀರನ್ನು ಚೆಲ್ಲಿ.
ಪ್ರತಿ 4-7 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ
ಈಗ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ. ಈ ನೀರನ್ನು ಸಹ ಚೆಲ್ಲಿ. ಇದರ ನಂತರ ಒಳಭಾಗವನ್ನು 2-3 ಬಾರಿ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ಹೊಸದರಂತೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪ್ರತಿ 4-7 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಈ ರೀತಿ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ
ಆದರೆ ಹಾಲು, ಚಹಾ ಮತ್ತು ಜ್ಯೂಸ್ಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಅಂತಹ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಸೌಮ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಬೇಕು. ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಬಾಟಲಿಗಳು ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.
