- Old Mattress Cleaning: ಇವಿಷ್ಟು ಇದ್ರೆ ಸಾಕು.. ಎಷ್ಟೇ ಹಳೆಯ, ಕೊಳಕಾದ ಬೆಡ್ ಫಟಾ ಫಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ
Old Mattress Cleaning: ಇವಿಷ್ಟು ಇದ್ರೆ ಸಾಕು.. ಎಷ್ಟೇ ಹಳೆಯ, ಕೊಳಕಾದ ಬೆಡ್ ಫಟಾ ಫಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ
How to clean old mattress: ಕೊಳಕು ಬೆಡ್ ವಿವಿಧ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಸಹ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಡ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲಿನಂತೆಯೇ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿಡಲು ಕೆಲವು ಸುಲಭ ಸಲಹೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಮೊದಲಿನಂತೆಯೇ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿಡಲು
ಹಳೆಯ ಬೆಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ರೀತಿ ಅಸಾಧ್ಯದ ಕೆಲಸ. ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬೆಡ್ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡುವುದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಕೊಳಕಾಗಬಹುದು. ಇನ್ನು ಕೊಳಕು ಬೆಡ್ ವಿವಿಧ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಸಹ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಡ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲಿನಂತೆಯೇ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿಡಲು ಕೆಲವು ಸುಲಭ ಸಲಹೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಕಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೋಡಾ ಬಳಕೆ
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಚಹಾ ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಕಲೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಕಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೋಡಾ ಬಳಸಿ. ಕಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೋಡಾ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಒರೆಸಿ. ಇದು ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಮೊದಲಿನಂತೆಯೇ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ
ಬೆಡ್ ಮೇಲಿನ ಕೊಳೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ ಮಿಶ್ರಣವು ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ 2 ಚಮಚ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ, ನಿಂಬೆ, ಕೆಲವು ಹನಿ ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು 1 ಕಪ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಒಂದು ಗಂಟೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ. ನಂತರ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಟವಲ್ನಿಂದ ಉಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ಹಾಸಿಗೆ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ.
ಬೇವಿನ ಮರದ ಎಲೆಗಳು
ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳು ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಹಾಸಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳು ಬಹಳ ಸಹಾಯಕವಾಗಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಾಸನೆಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಸ್ಕ್ರಬ್
ನಿಮ್ಮ ಹಾಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕೊಳಕಾಗಿದ್ದರೆ ಕಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೋಡಾವನ್ನು ನಿಂಬೆ ರಸದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಸಿಗೆಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ರೋಗಾಣು ಮುಕ್ತವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
