ಕುತ್ತುಂಬರಿ ಕಾಳು, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಜೀರಿಗೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ
ಈ ಮೇಲಿನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ
ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ, ಉದ್ದಿನ ಜಾಳು, ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳು ಹಾಕಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಹೋಳು ಹಾಕಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ
ಹತ್ತು-ಹದಿನೈದು ಹೋಳುಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಮಾಡಿಟ್ಟ ಗ್ರೇವಿಗೆ ಹಾಕಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು
ಆಮೇಲೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಖಾರದ ಪುಡಿ, ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕು
ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ತುಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿ, ಅನ್ನಕ್ಕೆ, ದೋಸೆಗೆ ಸಾಂಭಾರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಬೇಕಿದ್ದರೂ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು,
