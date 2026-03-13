Kannada

ಒಂದೇ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಚಂಪು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ?

food Mar 13 2026
Author: Padmashree Bhat Image Credits:instagram
ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ

ಕುತ್ತುಂಬರಿ ಕಾಳು, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಜೀರಿಗೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ

ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ

ಈ ಮೇಲಿನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ

ಒಗ್ಗರಣೆ

ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ, ಉದ್ದಿನ ಜಾಳು, ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳು ಹಾಕಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಹೋಳು ಹಾಕಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ

ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳಿ

ಹತ್ತು-ಹದಿನೈದು ಹೋಳುಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಮಾಡಿಟ್ಟ ಗ್ರೇವಿಗೆ ಹಾಕಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು

ಖಾರದಪುಡಿ ಹಾಕಿ

ಆಮೇಲೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಖಾರದ ಪುಡಿ, ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ನೀಟ್‌ ಆಗಿ ಮಿಕ್ಸ್‌ ಮಾಡಿ, ಗ್ಯಾಸ್‌ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕು

ಕೊತ್ತುಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿ

ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ತುಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿ, ಅನ್ನಕ್ಕೆ, ದೋಸೆಗೆ ಸಾಂಭಾರ್‌ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಬೇಕಿದ್ದರೂ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು,

