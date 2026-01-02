ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೇಗನೆ ಕೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Coriander Storage Tips: ನಾವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಖರೀದಿಸುವ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ತಂದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಒಂದು ವಾರದವರೆಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿಯನ್ನು ತಾಜಾವಾಗಿಡಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ..
ಬೇಗನೆ ಕೊಳೆಯುತ್ತೆ
ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆಯ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಪರಿಮಳ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎದುರಿಸುವ ಮುಖ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದರೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ರೂ ಅದು ಕೊಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಗಾಳಿಯಾಡದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದು
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ತಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತೊಳೆಯದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಒಣಗಿಸದಿದ್ದರೆ ಎಲೆಗಳ ನಡುವೆ ಉಳಿದಿರುವ ತೇವಾಂಶದಿಂದಾಗಿ ಬೇಗನೆ ಕೊಳೆಯುತ್ತೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಯಾಡದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದು.
ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಕೊಳೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತೆ
ಮೊದಲಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ತಂದ ತಕ್ಷಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ನಂತರ ಎಲ್ಲಾ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿನ ನಡುವಿನ ತೇವಾಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವು ಕೊಳೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಅರಿಶಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಡಿ
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ತಾಜಾವಾಗಿಡಲು ಅರಿಶಿನ ನೀರಿನ ವಿಧಾನವು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಹೌದು. ನೀವು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ನಂತರ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಅರಿಶಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 20 ರಿಂದ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಅರಿಶಿನದಲ್ಲಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ ಗುಣಗಳು ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತವೆ. ನಂತರ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆದು ಒಣಗಿಸಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ತಾಜಾವಾಗಿಡಬಹುದು.
ಎಲೆಗಳು ಕೊಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ
ಅನೇಕ ಜನರು ಮಾಡುವ ಮತ್ತೊಂದು ತಪ್ಪು ಎಂದರೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ತೊಳೆದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡುವುದು. ಹೌದು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು. ಮೊದಲು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ. ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಅಥವಾ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆ ಬಳಸಿ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲಿನ ನೀರನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒರೆಸಿ. ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರು ಇರಬಾರದು. ನೀರು ಉಳಿದಿದ್ದರೆ ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೂ ಎಲೆಗಳು ಕೊಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಆಹಾರದ ರುಚಿ ಜೊತೆ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು
ಮೇಲಿನ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ನೀವು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ತಾಜಾವಾಗಿಡಬಹುದು. ಈ ಸಣ್ಣ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕೊತ್ತಂಬರಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಅದನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಖರೀದಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು.
