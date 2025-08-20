- Home
- ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಎರಡು ವಾರಗಳವರೆಗೂ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರಬೇಕೆಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ಲಾದ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಬಳಸಿ
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟರೂ ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ಎರಡು ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು ವಾರಗಟ್ಟಲೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರಬೇಕೆಂದರೆ ಹೇಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನೋಡೋಣ.
ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲವೇ, ಬಿರಿಯಾನಿಯಿಂದ ಚಟ್ನಿವರೆಗೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿದರೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ರುಚಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಹಸಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಿಂದ ತಂದ ಎರಡು ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಹಾಳಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟರೂ ಅದು ಹಾಳಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ವಾರಗಟ್ಟಲೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಇಡಲು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟಿಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿನ ಬೇರುಗಳು ಮುಳುಗುವಂತೆ ನೀರು ಹಾಕಿಡಿ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕವರ್ನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ. ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಹತ್ತು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಸಿರಾಗಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ತೆಗೆದರೂ ಫ್ರೆಶ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಬಳಸಿ ಕೂಡ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೇಗ ಕೊಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಮೊದಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಒಣಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಂತರ ಅದನ್ನು ತೆಳುವಾದ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಗಾಳಿ ಆಡದ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜಿಪ್ ಲಾಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಡಿ. ಈ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿನ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಸಿರಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕನಿಷ್ಠ 10 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಹೀಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿಡಬಹುದು.
ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಿಂದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ತಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಡುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಚತುರತೆಯಿಂದ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಫ್ರೀಜರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೇಗೆಂದರೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ನುಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿ. ನಂತರ ಐಸ್ ಟ್ರೇನಲ್ಲಿರುವ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ನಂತರ ಫ್ರೀಜರ್ನಲ್ಲಿಡಿ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಗೆಯೇ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಫ್ರೀಜ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಾರು, ಪಲ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ತೆಗೆದು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಘಮಘಮಿಸುತ್ತಾ ಪಲ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಸುವಾಸನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಎರಡು ವಾರಗಳವರೆಗೂ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್.
ಕೆಲವರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಲಾಗದೆ ಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮಗೇ ನಷ್ಟ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಲಿವರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿಗಿದೆ. ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರುವವರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ತಿಂದರೆ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ, ಅಜೀರ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆ, ಎದೆಯುರಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಅದ್ಭುತ ಔಷಧಿಯಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಖಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿಂದರೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಸೇವಿಸಿ. ಖಾರದಿಂದ ಬರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.