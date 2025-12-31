ಗೀಸರ್ ಆನ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅನಾಹುತವೇ ಆಗ್ಬೋದು
Geyser Safety Tips: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಸಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಗೀಸರ್ ಬೇಕು. ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸ್ನಾನದ ತನಕ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಬಿಸಿನೀರು ಬೇಕು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಗೀಸರ್ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ
ಈಗಂತೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನೀರನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಗೀಸರ್ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಗೀಸರ್ ಆನ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನೀವು ಯಾವ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?. ಏಕೆಂದರೆ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಅಜಾಗರೂಕತೆಯು ಸಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಶಾಕ್, ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತು ಗೀಸರ್ ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಗೀಸರ್ ಆನ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನೀವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ..
ಹಳೆಯದಾದಷ್ಟೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ
ನಿಮ್ಮ ಗೀಸರ್ ಹಳೆಯದಾದಷ್ಟೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಗೀಸರ್ ತುಂಬಾ ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸದೆ ಆನ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಗೀಸರ್ ಹಳೆಯದಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅದರ ತಾಪನ ಅಂಶದ ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇಕ್ ಪದರವು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಗೀಸರ್ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಯಾಗಲು ಮತ್ತು ಸಿಡಿಯಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಸಡಿಲವಾದ ವೈರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಮುರಿದ ತಂತಿ
ಗೀಸರ್ ಆನ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಡಿಲವಾದ ವೈರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಮುರಿದ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಶಾಕ್ ಅಥವಾ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಗೀಸರ್ ಅನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿ.
ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಶಬ್ದಗಳು, ವಾಸನೆ
ನೀವು ಬಹಳ ಸಮಯದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಗೀಸರ್ ಅನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮೊದಲು ಯಾವುದೇ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಶಬ್ದಗಳು, ವಾಸನೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆಯಾ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. ನೀವು ಈ ರೀತಿಯ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಗಮನಿಸಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಹೇಳಿ.
ನೀರಿನ ಸೋರಿಕೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ
ನೀವು ಗೀಸರ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ನೀರಿನ ಸೋರಿಕೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ. ಸೋರಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಸೋರಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಸರಿಪಡಿಸಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.
