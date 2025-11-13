Geyser safety tips: ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದು ಗಂಭೀರ ತಪ್ಪು. ನಿಮ್ಮ ಗೀಸರ್ ಅನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆನ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಜೀವಕ್ಕೂ ಅಪಾಯ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಳಿಗಾಲ ಬಂದಾಗ ಗೀಸರ್ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ರೀತಿ ಹಿತ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಜನರು ಅದನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆಫ್ ಮಾಡುವುದನ್ನ ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ನೀವೂ ಅದನ್ನು 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ?. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದು ಗಂಭೀರ ತಪ್ಪು. ನಿಮ್ಮ ಗೀಸರ್ ಅನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆನ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಜೀವಕ್ಕೂ ಅಪಾಯ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಇಂತಹ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯು ನಿಮ್ಮ ಗೀಸರ್ ಬಾಂಬ್ನಂತೆ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಭಯಪಡಬೇಡಿ. ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಅಪಘಾತಗಳು ಮತ್ತು ಹಾನಿಯನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು.
ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ
ನೀವು ಗೀಸರ್ ಅನ್ನು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರೊಳಗಿನ ನೀರು ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಗೀಸರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಶಾಖವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಶಾಖವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೀಟರ್ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಪದೇ ಪದೇ ಆನ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ.
ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್
ಗೀಸರ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಆನ್ ಆಗಿಯೇ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಯಾಗಬಹುದು. ಗೀಸರ್ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಯಾದರೆ, ಅದು ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಬೆಂಕಿ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಆಘಾತದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೀರಿನ ಸೋರಿಕೆ ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕವು ಅಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ ಚೆಲ್ಲಿದ ನೀರು ಗಂಭೀರ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಗೀಸರ್ ಬೇಗ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ
ಗೀಸರ್ ಅನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚಲಾಯಿಸುವುದರಿಂದ ಹೀಟರ್ ಕಾಯಿಲ್, ಥರ್ಮೋಸ್ಟಾಟ್ ಮತ್ತು ಕವಾಟಗಳಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಘಟಕಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉರಿಯುವುದರಿಂದ ಈ ಘಟಕಗಳು ಬೇಗನೆ ಸವೆದುಹೋಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಗೀಸರ್ನ ನೀರನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವಿತಾವಧಿ(Lifespan)ಗೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಳಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಹೊಸ ಗೀಸರ್ ಖರೀದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ಫೋಟವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು
ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ಅಪಾಯವೆಂದರೆ ಸ್ಫೋಟ. ಕೆಲವು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ನೀವು ಗೀಸರ್ ಅನ್ನು ಹಲವಾರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟರೆ ಒಳಗಿನ ಒತ್ತಡವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೀಸರ್ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಒತ್ತಡ ಪರಿಹಾರ ಕವಾಟವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಕವಾಟವು ಅಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ ಒತ್ತಡವು ಅದು ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಬಹುದು. ಇದು ಗಂಭೀರ ಅಪಘಾತವಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಜೀವ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಗೀಸರ್ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಲು 5 ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗಗಳು
*ಸ್ನಾನವಾದ ನಂತರ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ.
*ನಿಮ್ಮ ಗೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ಟೈಮರ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸಿ. ಟೈಮರ್ ಹೊಂದಿಸಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಬೆಳಗಿನ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಮೊದಲು). ಇದು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
*ನೀವು ರಜೆಯ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಗೀಸರ್ನ ಮುಖ್ಯ ಸ್ವಿಚ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಆಫ್ ಮಾಡಿ.
*ಗೀಸರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಒತ್ತಡ ಪರಿಹಾರ ಕವಾಟ (PRV) ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಂದ ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. ಇದು ಸ್ಫೋಟವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
*ಗೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನೀರಿನ ಸೋರಿಕೆ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಡಿತ ಅಥವಾ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸಿ.
ಗಮನದಲ್ಲಿರಲಿ…
*ಗೀಸರ್ನ ಆಂತರಿಕ ಥರ್ಮೋಸ್ಟಾಟ್ (ಇದು ಶಾಖವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ) ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ಪರಿಹಾರ ಕವಾಟ (ಇದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ) ಎರಡೂ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದರೆ ಒಳಗೆ ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡವು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಗೀಸರ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆನ್ ಮಾಡಬಾರದು.
*ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗೀಸರ್ ನೀರು ಬಿಸಿಯಾಗಲು 10 ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಗೀಸರ್ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, 20 ರಿಂದ 30 ನಿಮಿಷಗಳು ಸಾಕು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಅದನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಅದು ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
*PRV ಇದು ಗೀಸರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಗೀಸರ್ ಸಿಡಿಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ ತುರ್ತು ಕವಾಟವಾಗಿದೆ.
*ಗೀಸರ್ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಳಿಕೆ ಬರಲು ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅದನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ಕೆಸರನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೀಟರ್ ಸುರುಳಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅದನ್ನು ಸರ್ವೀಸ್ ಮಾಡಿಸಿ.
*ಗೀಸರ್ ನೀರು ಸೋರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮೊದಲು ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ವಿಚ್ ಅನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಅನುಭವಿ ತಂತ್ರಜ್ಞರನ್ನು ಕರೆಸಿ. ನೀರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಯೋಜನೆಯು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ.