ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ಆದ 3 ದಿನದ ಬಳಿಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಸ್ವಯಂ ಸ್ತನ ಪರೀಕ್ಷೆ
Breast Self Examination: ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸ್ತನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸ್ತನಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್
ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದರೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದು ಸುಲಭವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಬಹುದು. ಆದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಯೆಂದರೆ, ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ತನಗಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಸ್ತನಗಳ ಸ್ವಯಂ ತಪಾಸಣೆ (Breast Self-Examination) ಕುರಿತು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಸ್ತನಗಳ ಸ್ವಯಂ ತಪಾಸಣೆ
ಈ ವಿಧಾನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗೃತರಾಗಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸ್ತನಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಅಸಹಜ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಬೇಗನೆ ಗುರುತಿಸಲು ಇದು ನೆರವಾಗಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸ್ತನಗಳ ಸ್ವಯಂ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನವನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಸ್ತನಗಳ ಸ್ವಯಂ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು?
ನಿಮಗೆ ಮುಟ್ಟಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ಮುಗಿದ 3ರಿಂದ 5 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಸ್ತನಗಳ ಸ್ವಯಂ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಸ್ತನಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಊತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಋತುಬಂಧ (Menopause) ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ನಿಗದಿತ ದಿನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ತನಗಳ ಸ್ವಯಂ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಸ್ತನಗಳ ಸ್ವಯಂ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ?
1. ಕನ್ನಡಿಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಸ್ತನಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ
ಮೊದಲಿಗೆ, ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಯ ಮುಂದೆ ಮೇಲಿನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ನೇರವಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿ. ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಸೊಂಟದ ಮೇಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ತಲೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿರಿಸಿ ಸ್ತನಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಸ್ತನಗಳ ಆಕಾರ, ಬಣ್ಣ ಅಥವಾ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಗುಳಿ ಬಿದ್ದಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆಯೇ, ಸುಕ್ಕುಗಳು ಮೂಡಿವೆಯೇ ಅಥವಾ ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯಂತೆ ಚರ್ಮ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಗಮನಿಸಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮೊಲೆತೊಟ್ಟುಗಳ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆಯೇ, ಅವು ಒಳಕ್ಕೆ ಎಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿವೆಯೇ ಅಥವಾ ಅವುಗಳಿಂದ ಅಸಹಜ ದ್ರವ ಹೊರಬರುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
2. ಮಲಗಿಕೊಂಡು ಸ್ತನಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ
ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ ಸ್ತನವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕೋ, ಆ ಬದಿಯ ಭುಜದ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ದಿಂಬನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ವಿರುದ್ಧ ಕೈಯ ಬೆರಳುಗಳ ಮೃದುವಾದ ತುದಿಗಳಿಂದ ಸ್ತನವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ಗಡ್ಡೆ ಅಥವಾ ಅಸಹಜ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಭಾಗದ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂದು ಗಮನಿಸಿ.
3. ನಿಂತುಕೊಂಡು ಸ್ತನಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ
ನೇರವಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು, ಬೆರಳುಗಳ ತುದಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸಣ್ಣ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಚಲನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತನಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. ಮೊದಲು ಹಗುರವಾದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನೀಡಿ, ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಳವಾದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನೀಡಿ ಒಳಗಿನ ಅಂಗಾಂಶಗಳನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಮೊಲೆತೊಟ್ಟಿನ ಸುತ್ತಲಿನಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ, ಕ್ರಮೇಣ ಹೊರಭಾಗದ ಕಡೆಗೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. ಸ್ತನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಎದೆಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಿಂದ ಕಂಕುಳಿನವರೆಗೆ, ಕಾಲರ್ಬೋನ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದವರೆಗೂ ಗಮನವಿಟ್ಟು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
ಸ್ತನಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಹಜ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಸ್ವಯಂ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಗಡ್ಡೆ, ಊತ ಅಥವಾ ನೋವು ಕಂಡುಬಂದರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಪ್ರತಿ ಗಡ್ಡೆಯೂ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿರಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಇಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಅಥವಾ ಅಸಹಜ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.
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